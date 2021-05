Od kuřecích nohou k návratu. Seguin si vybudoval nový stehenní sval a po půl roce je zpět!

Do loňského léta Tyler Seguin během 10 sezón v NHL zameškal vinou zranění jen 32 utkání. "Moci hrát v každém zápase mě hnalo dál," přiznal. Poté si ale během tréninku v edmontonské bublině pochroumal kyčel a ačkoliv přes bolesti odehrál celé následující play-off, Seguin věděl, že jej po sezóně čeká operace a dlouhá pauza.

Ta se natáhla na 51 zápasů, kanadský centr poprvé nastoupil v noci na dnešek proti Floridě. Hrál slušně, dokonce vstřelil jeden gól, Stars ale padli 4:5 po prodloužení.

Byla to vskutku dlouhá cesta, při zraněních kyčle je častým vedlejším účinkem také pochroumání kolene. A právě to se přihodilo i Seguinovi, doktoři mu museli vybrat tukovou tkáň pod čéškou (či kolenním jablkem, chcete-li). A problémy přetrvávaly. "Nakonec jsem ztratil v podstatě všechny steheenní svaly. Posledních pět měsíců jsem si musel od začátku vybudovat velký stehenní sval a rozhýbat ho," popsal dlouhou rekonvalescenci vítěz Stanleyova poháru z roku 2011.

Tyler Seguin pochází z Bramptonu, což je součást aglomerace Toronta. Právě do metropole provincie Ontario se devětadvacetiletý forvard na začátku tohoto roku vydal rehabilitovat zraněnou nohu. Do parády si jej vzali Seguinův osobní trenér Matt Nichol a chiropraktik Mike Prebeg. S Prebegem se Seguin poprvé sešel 18. ledna, zhruba dva a půl měsíce po operaci.

"Přišel za mnou a měl vskutku kuřecí nohy," vzpomíná Prebeg. "Všechno jej bolelo. Udělali jsme nějaké testy, abychom pochopili, jak na tom ta noha je, a jak může Tyler cvičit. Problémem je, že nemohl dělat skoro nic," dodal. Seguinův stav se zlepšoval jen velmi pozvolna, například ještě čtyři týdny po operaci byl odkázán na vozík a nemohl ani chodit.

Zkušený centr ovšem zatnul zuby a pomalu, ale jistě, se dostal do formy. "Se Stars jsme na hraně postupu, i to mi dávalo motivaci vrátit se co nejrychleji," přiznal Tyler Seguin. "Vím, že teď už noha drží. Jen musím nabrat sebevědomí, mechaniku a dostatečnou kondici, na čemž jsem pracoval posledních 10 dní."

K nabrání sebevědomí a kondice Seguin využil i spoluhráče. S Tyem Dellandreou trénoval jeden na jednoho, s Nicholasem Caamanem zase hity a bitvy v rohu kluziště. "Musím si zvyknout na prvky, které se stávají během zápasu, především po tak závažné operaci," řekl zarputile. A jaký je to pro Seguina pocit? "Je to zvláštní. Myslel jsem, že už jsem během kariéry zažil všechno, ale tohle je něco úplně nového. Nové pohyby, nový stehenní sval."

Aby se na něm dlouhá pauza nepodepsala psychicky, zaposlouchal se Seguin do audioknih a začal také meditovat. "21. dubna jsem s týmem poprvé cestoval (do Detroitu, pozn. red.) a uvědomil jsem si, jak moc mi chybělo prostě být s kluky a hrát s nimi karty. Došlo mi, že jsem věci v životě bral jako samozřejmé. Otevřelo mi to oči," dodal závěrem.

