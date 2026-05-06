Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30Jiří Lacina
Několik let stál mimo hokej. Teď se do něj vrátil. Pokud ale čekáte od šestatřicetiletého Johna Chayky stoprocentní soustředění na Maple Leafs, čekáte marně. John Chayka totiž bude vedle manažerské funkce u Leafs nadále obsluhovat svůj obří osobní byznys.
Spolu se svou manželkou Kathryn vlastní společnost JKC Restaurants, která provozuje řadu licencovaných podniků rychlého občerstvení v Kanadě, především desítky Wendy’s (Ontario a Quebec) a několik Tim Hortons (Quebec). Přesné ekonomické údaje nejsou zveřejňovány, ale mělo by jít o víc než 70 poboček. Odhadovaný roční obrat může být kolem 100-140 miliónů kanadských dolarů.
Zámořské komentáře proto někdy glosují Chaykův aktuální posun slovy „od burgrů k hokeji“.
Interesantní a megalomanské
V NHL je běžné, že jsou výkonní manažeři primárně zaměstnanci s výhradně hokejovou agendou, což Chayka nemůže garantovat. Jeho případ proto vzbudil debatu ne ani tak o střetu, který by šlo nějak zneužít, jako o množství paralelních zájmů.
Můžete si tisíckrát namlouvat, že na podnikání „má své lidi“. Zaměstnance je pořád potřeba kontrolovat. A nezapomínejme, že u Maple Leafs může ze dne na den skončit. Co je tedy jeho existenční jistotou, se přímo nabízí.
Půjde to všechno stíhat?
Férově vzato, ne že by v NHL nebo jiných profi ligách nesměli manažeři či trenéři někde soukromě investovat, mnohdy jde o nemovitosti, restaurace, sportovní marketing, ale zpravidla se jedná o menší portfolio nebo jsou investice vedeny přes investiční fondy.
Třeba v NBA existují případy, kdy bývalí hráči vstoupili jako spolumajitelé do restauračních podniků, ale obvykle nejsou současně na vrcholu managamentu jednoho z nejrenomovanějších klubů v lize. Toronto Maple Leafs se s New York Rangers běžně objevují na špici komerčně nejvýnosnějších organizací NHL podle renomovaného Forbesu.
Bezprecedentní?
Chaykův zájmový střet lze v prostředí NHL označit za bezprecedentní, marně pro něj totiž budete hledat srovnání. V širším kontextu Severní Ameriky (NBA, NFL, MLB) už najdeme výkonné manažery i trenéry, kteří mají souběžně obchodní aktivity.
Třeba Marcus Burley (bývalý hráč NFL) po ukončení kariéry vstoupil do franchisingu rychlého občerstvení. Vlastní a provozuje několik restauračních zařízení, např. Marco’s Pizza, v rámci velké sítě. Podobně další bývalí fotbalisté nebo basketbalisté.
Chayka nicméně zůstává extrémem z hlediska rozsahu obchodního portfolia a výkonného vlivu. Stal se totiž generálním manažerem jedné z největších organizací v lize.
Čas ukáže, jak kontroverzní chlapík všechno zvládne.