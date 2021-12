Od finalisty Vezina Trophy po zkoušku v AHL. Dubnykova hvězda padá

Hokejová veřejnost má ráda příběhy, kdy se z takřka neznámého hráče stane hrdina. National Hockey League ale přináší i úplný opak a s hokejistou to jde z kopce. To aktuálně prožívá brankář Devan Dubnyk.

V roce 2015 byl mezi třemi finalisty o Vezinovu trofej, která je udělována nejlepšímu brankáři sezony. Nakonec se umístil na třetím místě za Careyem Pricem a Pekkou Rinnem, přesto byla i finální nominace určitou odměnou za fantastický rok.

Tehdy to byl velký příběh. Devan Dubnyk se po nevýrazné štaci v Edmontonu přesunul do Minnesoty a vypracoval se v jednoho z nejzářivějších gólmanů ligy. U Wild se mu dařilo, v roce 2020 ale přišla výměna do San Jose a jak v Kalifornii, tak následně v Coloradu už svou ztracenou formu nenašel.

Po sezoně se z kanadského brankáře stal volný hráč, žádný z týmů nejlepší hokejové ligy světa po něm ale nesáhl, a tak si na své další angažmá musel počkat.

Nyní se bývalý účastník All-Star Game přesouvá o patro níže, zkušební kontrakt mu nabídli Charlotte Checkers, tedy farma Floridy a nováčka ze Seattlu.

V Charlotte mu budou konkurovat Antoine Bibeau a Chris Gibson, brzy pravděpodobně přibyde ještě Joey Daccord, jenž aktuálně zaskakuje v prvním týmu Kraken za zraněného Chrise Driedgera. Snadné to tedy mít nebude, nicméně vzhledem k dlouhé sezoně a případným zraněním v něm může mít organizace Checkers určitou pojistku.

Pro Dubnyka by to zároveň mohl být odrazový bod k možná poslední šanci mezi elitou. Rodák z Reginy přeci jen v květnu oslaví už své šestatřicáté narozeniny. Zároveň by se mohl dostat do zápasového tempa před nadcházejícím Spengler Cupem, kde bude reprezentovat váběr Kanady.

Pakliže by nakonec nemohli na olympiádu hráči NHL, přichází v úvahu Dubnyk i co se nominace pod pět kruhů týče. Příležitosti ukázat, že stále na National Hockey League má tu jsou, dokáže je ještě využít?

