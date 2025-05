Ocenění pro ty, co se nikdy nevzdali. Masterton Trophy má tři dojemné kandidáty

Vítězství, body, trofeje — to vše patří k hokeji. Ale každá sezóna přináší i jiné druhy triumfů. A právě ty oceňuje Bill Masterton Memorial Trophy. Ocenění pro hráče, kteří nejvíc zosobňují vytrvalost, čestnost a oddanost hře. Letos se mezi finalisty dostala tři jména, za kterými stojí výjimečné příběhy.

Marc-André Fleury uzavřel jednu z nejpozoruhodnějších brankářských kariér NHL. Poslední sezóna pro něj nebyla jen o statistikách — byla o poděkování. O loučení. A o tom, co znamená být skutečný profesionál. Přestože patří mezi nejúspěšnější gólmany všech dob, v Minnesotě přijal roli mentora pro mladšího Filipa Gustavssona.

Na rozlučkovém turné mu tleskali nejen fanoušci v Pittsburghu, kde začínal, nebo v Montrealu, který je mu rodinně blízký, ale dokonce i v městech, kde působil jen krátce nebo vůbec. A zdaleka to nebyli jen fanoušci — Alex Ovečkin dokonce po posledním vzájemném utkání přiměl celý tým Washingtonu, aby Fleuryho vyprovodil potleskem. Když vám tleská rival, víte, že jste zanechali stopu.

Gabriel Landeskog mezitím vyhrával úplně jiný boj. Boj o návrat. Už třetí sezónu neodehrál v základní části jediný zápas. Čtyři operace kolene, z toho jedna zcela průlomová — náhrada chrupavky, zákrok, ze kterého se ještě žádný hráč NHL nevrátil. A přesto se Landeskog vrátil.

Po celou dobu ale zůstal duší týmu. Jeho vytrvalost se stala inspirací nejen pro Avalanche, ale pro každého sportovce, který čelí nejistotě, bolesti a pochybnostem.

A pak je tu Sean Monahan, jehož cesta k nominaci je hluboce osobní. Do Columbusu přišel kvůli jedinému důvodu — chtěl hrát se svým nejlepším kamarádem, Johnnym Gaudreauem. Jenže pak přišla tragédie: Johnny a jeho bratr Matthew zemřeli při autonehodě. Monahan se ocitl ve stínu ztráty, která zasáhla celý hokejový svět.

Místo rezignace ale přišlo odhodlání. S podporou Gaudreauovy vdovy, která v emotivní výzvě vyzvala všechny, aby hráli s radostí, jak by to Johnny chtěl, odehrál Monahan jednu z nejlepších sezon kariéry. Byl tahounem, lídrem, symbolem naděje. Blue Jackets, kteří byli považováni za odepsané, bojovali o play-off až do samotného konce.

