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NHL

Ocenění pro hvězdy Montrealu. Suzuki získal Selke Trophy, Caufield si odnáší Lady Byng

6. června 9:30

David Zlomek

Vedení NHL v pátek oznámilo držitele dalších individuálních trofejí a zástupci Montrealu Canadiens slaví hned dvojitý úspěch. Kapitán týmu Nick Suzuki byl vyhlášen nejlépe bránícím útočníkem ligy a získal Frank J. Selke Trophy, zatímco jeho spoluhráč Cole Caufield obdržel Lady Byng Memorial Trophy, která se uděluje za nejslušnější chování v kombinaci s vysokým herním standardem. Oba hráči letos dovedli Montreal až do finále Východní konference, kde tým podlehl Carolině Hurricanes v pěti zápasech.

Šestadvacetiletý Suzuki ovládl hlasování naprosto jednoznačně. Získal 151 hlasů na první místo ze 198 možných a jasně porazil další finalisty, Anthonyho Cirelliho z Tampy Bay a Brocka Nelsona z Colorada. 

Suzuki, který v předchozích dvou ročnících skončil v hlasování o Selke Trophy shodně třináctý, se stal prvním hráčem Canadiens s tímto oceněním od roku 1992, kdy jej získal Guy Carbonneau. V základní části nasbíral 101 bodů (6. místo v NHL) za 29 gólů a 72 asistencí (5. místo v NHL), čímž se stal prvním hokejistou Montrealu se 100 body od Matse Näslunda v roce 1986.

Dominoval však i v defenzivě. Při hře pět na pět byl na ledě u 33 více vstřelených než inkasovaných gólů, potřetí v řadě vyhrál přes 50 % vhazování a vedl útočníky týmu v čase na ledě (20:49) i v počtu zisků puku (29).

Křídelník Caufield získal Lady Byng Trophy poté, co obdržel 45 hlasů na první místo. O vítězi rozhodovalo těsné hlasování, jelikož hned čtyři hráči dostali přes 20 prvních míst. Oproti loňsku, kdy Caufield skončil na 34. pozici, jde o výrazný posun.

Útočník Montrealu zakončil sezonu na druhém místě ligové tabulky střelců s 51 góly, ale zároveň za celou základní část nasbíral pouze 14 trestných minut a pomohl týmu k druhému postupu do play-off v řadě.

V boji o trofej předčil mimo jiné kapitána Los Angeles Anžeho Kopitara a obránce Ottawy Jakea Sandersona.

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