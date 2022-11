Očekávaný návrat do Finska? Ztráta času, lituje Laine

Většinou se říká, že i ze špatného se dá vzít to dobré. S tím ale nechoďte na Patrika Laineho. Ten se s Columbusem v rámci Global Series představil doma ve Finsku, avšak jeho návrat do domovské krajiny dopadl velmi neslavně.

Dva zápasy, dvě prohry, jedenáct inkasovaných branek a radši rychle domů. Dvojzápas s Coloradem ve finském Tampere Columbusu vůbec nevyšel a místo radostného návratu šlo spíše o smuteční pochod.

„Je to na prd,“ řekl Laine po sobotním zápase, který jeho tým prohrál 1:5. „Tak nějak si přeju, aby se tohle nikdy nestalo. Po tom všem mám dojem, že to pro nás byla ztráta času. Celé tohle stálo za hovno.“

Jeho frustraci se nejde divit. Columbus prohrál v pátek 3:6, v sobotu 1:5. Jistě, hráli proti šampionovi z Colorada, avšak rozdíl ve hře (i výsledku) byl všeříkající.

Kromě frustrace ze hry týmu se nelze divit ani té osobní. Laine se zranil hned v prvním utkání sezony, do hry se dostal až ke konci října. Jediný výraznější úspěch zapsal v prvním utkání ve Finsku, kde se podílel na dvou ze tří gólů. Co je ale podstatnější, v probíhajícím ročníku ještě nezažil pocit výhry.

„Nemyslím si, že bychom měli prohrát sedmdesát zápasů za sebou. V šatně máme k výhrám vše, co je potřeba. Musíme jenom dojít na to, jak hrát celých šedesát minut. To je ten největší problém,“ dodal Laine.

Fin pochopitelně mluví o sobotním utkání, ve kterém se jeho tým během tří a půl minut absolutně složil. Ve druhé třetině byl stav 1:1, pak ale Avalanche během zmiňovaného časového úseku vstřelili tři branky a bylo po zápase.

„Byli jsme úplně mimo,“ kroutil hlavou. „Nevím, co se stalo, ale na tabuli můžete vidět výsledek. Něco takového opravdu nechceme.“

Pravdou je, že nešlo jen o víkendový dvojzápas. Pro Blue Jackets šlo o čtvrtou, respektive pátou prohru v řadě. Jsou na absolutním dně své konference s jednoznačně nejhorší defenzivou. Takhle si to určitě nepředstavovali.

Share on Google+