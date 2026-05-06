NHL.cz na Facebooku

NHL

Očekávaný konec v Edmontonu. Oilers vyhodili trenéra, volají po větším pořádku

15. května 10:00

David Zlomek

Edmonton Oilers se ve čtvrtek rozhodli k radikálnímu řezu, který sice visel ve vzduchu, ale i tak otřásl děním NHL. Hlavní trenér Kris Knoblauch byl spolu s asistentem Markem Stuartem odvolán z funkce, a to ještě dříve, než stačilo vstoupit v platnost jeho nové prodloužení smlouvy.

Generální manažer Stan Bowman tento krok oznámil po důkladné analýze sezony, která po dvou finálových účastech skončila nečekaně brzy už v prvním kole proti Anaheimu. „Po důkladném přezkoumání uplynulé sezony věříme, že tyto změny jsou nezbytné,“ uvedl Bowman v oficiálním prohlášení.

Později před novináři svou volbu rozvedl s tím, že tým se po celou dobu potýkal s herní krizí: „Byl to rok, kdy jsme se nikdy nedokázali pořádně rozjet. Nebyl to jen pomalý start nebo těžké období uprostřed ročníku. Prostě jsme cítili, že potřebujeme jiný hlas, který nás dovede tam, kam se chceme dostat.“

Knoblauchův konec v Edmontonu přišel po období, kdy se začalo mluvit o nespokojenosti největších hvězd s taktickou vyspělostí týmu. Kapitán Connor McDavid už v březnu, možná nevědomky, zasadil svému kouči ránu, když po prohře s Tampou začal sám od sebe velebit systém soupeře. „Jsou extrémně dobře koučovaní, extrémně dobře organizovaní. Jsou velmi sehraní ve všem, co dělají. Je to velmi působivé,“ nešetřil tehdy McDavid chválou na adresu Jona Coopera.

Po vyřazení z play-off pak nejlepší hráč světa i jeho parťák Leon Draisaitl otevřeně přiznali, že organizace udělala „velký krok zpět“ a že celý rok byli v podstatě jen průměrným týmem. Právě tato průměrnost stála Knoblaucha místo, přestože jeho celková bilance 135 výher ve 233 zápasech základní části není vůbec špatná.

Bowman při vysvětlování trenérovy výpovědi zdůraznil, že rozhodujícím faktorem byl celkový herní projev, nikoliv jen selhání v play-off. Zatímco útok Oilers stále patřil k ligové elitě, defenziva se pod Knoblauchem totálně sesypala a inkasovala osmý nejvyšší počet gólů v NHL. „Bylo to těžké rozhodnutí, o tom není pochyb, ale vycházelo ze způsobu, jakým se vyvíjel celý tento rok,“ dodal Bowman.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Symbolický kruh se uzavřel. Sedinovi mají dovést Canucks k titulu, tentokrát z kanceláře

15. května 14:00

Žádné čekání, půjde hned do první lajny! Chicago potvrdilo podpis s hvězdou KHL

15. května 12:00

Marnerův gól navedl Golden Knights k postupu! Montreal vybojoval výhodu

15. května 6:50

Nejmladší a jednomyslný vítěz Calder Trophy! Schaefer obral MacKinnona, navázal na Selänneho

14. května 18:30

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.