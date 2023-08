Očekávám od Bostonu dobrou sezonu, vzkazuje Bergeron

Patrice Bergeron se po devatenácti sezonách rozloučil s NHL. Několikaletý kapitán Bostonu popsal vyhlídky svého bývalého celku pro příští ročník a zároveň prozradil, jaká má očekávání od října, kdy normálně začíná ročník v nejslavnější lize světa.

Kanadský hokejista se v průběhu své kariéry stal ikonou Bruins. Do organizace Medvědů z Bostonu se dostal v roce 2003, kdy si jej americký celek vybral ve druhém kole draftu. Hned následující ročník vlétl do NHL a ve své nováčkovské sezoně zapsal 39 bodů v 71 zápasech.

Jeho kariéra v NHL trvala dlouhých 19 sezon, během kterých odehrál více než 1 200 zápasů v základní části, dalších 170 přidal ve vyřazovacích bojích. Stal se jedním ze 30 hokejistů, kteří se stali členy Triple Gold Clubu, doma má totiž zlato ze Světového šampionátu v roce 2004, dvě zlaté olympijské medaile a zisk Stanley Cupu slavil v roce 2011.

V říjnu však dres Bostonu už neoblékne, 25. července oficiálně oznámil konec své úspěšné kariéry. Boston tak bude mít po třech sezonách nového kapitána.

„Je to tým, který každý rok najde způsob, jak hrát pořád stejně dobře. Je těžké proti nim hrát, protože v obraně nic nevzdávají a v útoku se na gólech podílí každý,“ vzkázal Bergeron směrem ke svému týmu.

Boston během léta přivedl do svého celku hned několik kvalitních útočníků. Zkušenosti by měl přinést Milan Lucic, který podepsal kontrakt na jeden rok, stejnou dobu budou v celku z Massachusetts působit James van Riemsdyk a Kevin Shattenkirk. Na dva roky podepsal kontrakt pětadvacetiletý Morgan Geekie.

Naopak odchodů v útočných řadách hlásí Bruins více. Jiný dres obléknou Taylor Hall, Nick Foligno či Tyler Bertuzzi. Kromě konce kariéry Bergerona se šušká i o konci v zámoří v podání Davida Krejčího.

„Stále od nich očekávám totéž. Hráčům, kteří jsou momentálně v týmu, hodně věřím. Je tu dobrý mix. Někteří kluci jsou v Bostonu už několik let a vědí, jak věci dělat a jak přimět nové kluky, aby se s nimi dostali na stejnou vlnu a hráli stylem Bruins. Očekávám od nich dobrou sezonu,“ přiznal Bergeron v rozhovoru pro nhl.com.

„Momentálně je vše fajn, je léto. Ale až přijde podzim a začne sezona, kdy bych se normálně vracel do své hokejové rutiny, tak po této stránce to bude trochu zvláštní, že hrát nebudu a budu si na to muset zvyknout. Ale každodenní život hokejisty mi bude určitě chybět. Už jsem říkal, že mě při odchodu z profesionálního hokeje provázely smíšené pocity. Vnitřně jsem s tím hodně smířený, ale zároveň vím, že mi bude spousta věcí chybět, protože to byl můj dětský sen, který jsem mohl žít 20 let. Je to vášeň,“ sdělil osmatřicetiletý Kanaďan.

Share on Google+