Obrozený Kreider. Rangers děkují Gallantovi

Je to nejdéle sloužící hráč Rangers. Organizaci zasvětil celou svou kariéru a roky patří k lídrům kabiny. I přesto ale bývá často terčem kritiky. Letos však hraje jako znovuzrozený a dává jeden gól za druhým. I díky novému trenérovi Gerardu Gallantovi.

Je nutno dodat, že Kreiderova pozice není vůbec lehká. Na jaře roku 2020 podepsal dlouholetý a bohatý kontrakt. Rangers si ho pojistili na sedm let s roční gáží 6,5 milionů dolarů. S velkou smlouvou přišla velká očekávání.

Ty moc nenaplňoval. Na vedení se tak začala svalovat kritika. Nikdo však nemohl vědět, že pár měsíců po Kreiderově podpisu se na Rangers usměje štěstí v podobě celkové první volby v draftu a s ní spojený zisk Alexise Lafreniera, jinak by na Manhattanu takový podpis těžko uskutečnili.

A pak to šlo ruku v ruce. Hraje blbě, bere moc peněz, a ještě zabírá místo Kakkovi s Lafrenierem, ozývali se fanoušci.

Kreider minulou sezonu zakončil nakonec s třiceti body, kdy dvacetkrát skóroval a desetkrát pomohl asistencí. Na první pohled ne tak špatná čísla, výkony však byly nevyrovnané. Jeden měsíc hrál jako z partesu a byl postrachem obran, další dva se však na ledě ploužil a skoro nebodoval.

Mnozí vinili bývalého trenéra Davida Quinna. Nesly se řeči, že neumí jednat se staršími hráči a často trestá za tvrdou hru, z které pramení fauly. V obou ohledech si pochopitelně nerozuměl ani s Kreiderem. Zkušený borec, který dokáže přijmout i rozdat.

V létě ale přišla změna a do New Yorku přišel na trenérskou lavici Gerard Gallant. Střih do probíhající sezony a Kreider patří k nejlepším hráčům týmu. Zatímco Zibanejad, Panarin či Chytil se gólově trápí, Kreider pálí ostrými.

Nejen, že se dělí o druhé místo v tabulce střelců se sedmi brankami v devíti utkáních, ale vyniká také v přesilovce, ve které vstřelil hned pět branek.

Svůj um prodává především před brankou soupeře, kde se prosazuje tvrdostí, výběrem místa i pohotovými tečemi.

“Je to něco, na čem pracuji dlouhodobě, je to důležitá součást mé hry,” říkal Kreider po dvougólovém představení proti Columbusu. “Věřím, že pomůžu vyhrát nějaký souboj u mantinelu a pak se přesunout před bránu, kde můžu být ještě užitečnější.”

Rangers jenom doufají, že mu současná forma vydrží co nejdéle. Zkušenosti s poklesem formy totiž má.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

