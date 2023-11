Obrovský icetime k ničemu. Zbožňovaný i nenáviděný Ovečkin se trápí

Asi žádný hokejista dnes fanoušky tak nerozděluje. Je bezpochyby nejkontroverznější postavou NHL a dost možná i jednou z nejkontroverznějších postav současného sportovního světa. Někdejší politická angažovanost, 827 branek v NHL i 12,5 miliónu dolarů ročního příjmu dělá z Ovečkina personu, která v dobrém i zlém ční nad ostatní.

Část lidí číslu 8 fandí a stříhá s ním metr na cestě za rekordem Waynea Gretzkyho. Část lidí ho nenávidí ze někdejší podporu Vladimira Putina nebo jen za to, že nechce vidět Rusa na čele prestižní historické statistiky severoamerické NHL. Autor zná takové, co neváhají v noci zapnout televizi a odkoukat zápas, aby s úlevou ulehli, když Ovečkin neskóruje.

Druhá skupina má letos zatím víc důvodů k radosti.

Pokud o sobě Ovečkin kdysi řekl, že „ruské stroje se nikdy nerozbijí“, pak letos jeho motor přinejmenším kucká. Ne a ne chytit tempo. V 17 utkáních nastřílel 5 gólů, z toho dva do prázdné branky. Mimochodem, číhání na laciné trefy je další punkt, který mu fanoušky zrovna nepřidává.

Ovečkin prožívá až dosud mizernou sezónu. V říjnu se psalo o tom, že ve dvou zápasech po sobě nevyslal střelu mezi tyče. V jeho případě nevídané. Krátce nato pro změnu vypálil na bránu Toronta čtrnáctkrát! Ve druhé přestávce utkání se spekulovalo, zda zaútočí na rekord Raye Bourquea (21. března 1991 proti Nordiques 19 střel mezi tyče).

Jenomže ze čtrnácti střel Ovečkin skóroval jen jednou a jeho tým prohrál 1:4.

Washington má s Pittsburghem nejstarší mužstvo v NHL. Ovečkin úvahy o přestavbě odmítl. Rekord má přednost. Přitom osvěžit kádr by bodlo. Kritici kapitánovi Capitals vyčítají, že už nemá rychlost. Jiným vadí nadváha, dobře zřetelná z občas zveřejněných civilních fotek.

Osmatřicetiletý Rus je terčem kritiky i proto, že mužstvo hraje až příliš okatě na něj. V pátek prohrál Washington s Edmontonem 0:5 a Ovečkinův čas na ledě byl neuvěřitelných 23:54. Skoro 24 minut ve dvaceti střídáních.

Ptáte se, kolik z toho bylo na přesilovce? Capitals jich hráli pět. Obránce Carlson odehrál z 10 možných minut v početní výhodě 5:19, Kuzněcov 5:06, Wilson 5:03. Ovečkin 9:30.

V pátek bylo ve hře 30 týmů. Patnáct zápasů zaměstnalo skoro celou NHL. Spolu s Ovečkinem se jen šest dalších útočníků těšilo vytížení na úrovni 24-25 minut. Třeba Tomáš Hertl odehrál za San Jose 22:41 čistého času, ovšem ve 28 střídáních.

V zápise branek a nahrávek Alexandra Ovečkina jsou přesto nuly.

Sledovat honbu za rekordem tak nakonec může být napínavější, než se čekalo. Jestliže se ještě v létě zdálo, že Ovečkinovi budou na nutných 72 tref stačit nadcházející dva ročníky (2x36), teď to vypadá, že mu nemusí stačit ani ty tři (3x24), na které má ještě smlouvu.

Sázet proti němu asi není dobrý nápad, všichni dělají všechno pro to, aby to zvládl. Ale může to být drama.

Po vypršení smlouvy v roce 2026 mu bude v září 41 let.

