Obří propast mezi McTavishem a Ducks. Jaké jsou aktuální představy obou stran?

24. září 16:00Tomáš Zatloukal
Historie se ráda opakuje. Obzvlášť když hlavní aktér dění zůstává stále stejný. Pat Verbeek, GM Kačerů, se nemohl dohodnout s Jamiem Drysdalem. Marně hledal společnou řeč s Trevorem Zegrasem. A teď zažívá to samé s Masonem McTavishem, který chybí v přípravném kempu a bruslí s juniorským mančaftem Ottawa 67‘s.
McTavish podepíše v říjnu a časem bude vytrejdován.
K Letcům z Philadelphie.
Takový scénář by nastal, pokud by dějiny předvedly repetici do puntíku. Jak Drysdale, tak Zegras si plácli s Verbeekem až zkraje října 2023 a dnes už oba působí jinde. Ve Philly.
Ne že by se Flyers McTavish nehodil, nicméně pro Anaheim je možná ztráta klíčového forvarda nepředstavitelná. V Kalifornii ho nutně potřebují. A jak uvádí zámořské zdroje, McTavish je důležitější pro Ducks, než Ducks pro McTavishe.
Verbeek by tedy měl přestat kličkovat, jeho renomé jistě neprospívá, že se se třetím předním talentem v relativně krátké době opět dostal do situace, kdy už se místo ideální varianty spíš vybírá z těch špatných ta nejméně bídná.
Jaké jsou aktuální představy obou stran?
Verbeek má podle čerstvých informací preferovat překlenovací kontrakt. To je změna oproti původnímu přístupu, od dlouhodobé smlouvy se nejspíš odklonil vhledem k McTavishovým požadavkům.
Ten by prý totiž stál o podobný pakt, jaký dostal montrealský kapitán Nick Suzuki. Lidr Habs má v kapse dohodu na osm let s průměrným ročním platem lehce pod osmi miliony dolarů.
Verbeek to vidí podle zámořského novináře Marca D’Amica na tři, čtyři roky s cap-hitem 5,5 milionu.
To jsou drastické rozdílné vize.
A je otázka, co tento rozpor způsobuje. Nepřijde Verbeekovi McTavish dostatečně dobrý? Ani po zatím nejlepší sezoně, ve které si stanovil osobní maxima? Nebo jsou McTavishovy požadavky snad až nemístné?
Má někdejší výtečný útočník vůči McTavishovi výhrady? Ostatně, podobně jako Zegrase a Drysdalea, ho nedraftoval.
Ať zní pravda jakkoliv, fanoušky Ducks ve finále úplně nebere, nepotřebují se jí dozvědět. Oni chtějí, soudě podle reakcí na sociálních sítích, jednu, jedinou zprávu. Že je McTavish, autor 22 gólů v minulém ročníku, podepsán.
