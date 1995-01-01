Obrana Canadiens je hotová! Smlouvu na dalších pět let podepsal Matheson

29. listopadu 18:24Jakub Ťoupek
Poslední stabilní kousek obrany Montrealu, který neměl podepsáno na další sezóny, už svoji budoucnost má vyřešenou. Jednatřicetiletý Mike Matheson podepsal s organizací na dalších 5 let s ročním platem 6 milionu dolarů. Canadiens tak mohou se svým nejvytěžovanějším hráčem počítat i nadále.
Matheson, který momentálně hraje svou čtvrtou sezónu v dresu Montrealu, má na kontě čtyři góly a 10 asistencí v 22 zápasech. Jednatřicetiletý bek hraje v průměru téměř 25 minut na zápas, což ho řadí celkově na 10. místo v NHL.
Rodák z v Quebecu dosáhl v sezóně 2023-24 s Canadiens hned několik kariérních maxim. Zapsal 51 asistencí, což mu jeho celkový počet bodů vyšvihlo až na krásné číslo 62. Dokázal také vsítit 5 branek v početních výhodách a dohromady v nich získal 28 bodů. Za svoji kariéru stihl 649 zápasů, ve kterých zaznamenal celkem 279 bodů.
Matheson, který byl v roce 2012 draftován Panthers jako 23. v pořadí, byl v červenci roku 2022 vyměněn z Pittsburghu do Montrealu spolu s výběrem ve čtvrtém kole draftu za Jeffa Petryho a Ryana Poehlinga. Od té doby patří mezi základní stavební kameny obrany Habs.
Vzhledem k tomu, jak dobře hrál v této sezóně a během celého svého působení v Canadiens, je logické, že si ho tým ponechá. Vedle Mathesona nastupuje v aktuálním ročníku pravidelně Noah Dobson, se kterým vytvořil skvělé duo. Společně s nimi mají na další roky podepsáno i Lane Hutson a Kaiden Guhle. O obranu Canadiens je tak na pár let postaráno.
Do obranných řad se vedle těchto čtyř postupně dostanou například David Reinbacher nebo Adam Engström. Oba mladí obránci by měli v řádech pár sezón nahradit právě Mathesona, který by se vzhledem k jeho věku měl postupně smiřovat s nižší rolí v týmu. Nyní však bude i nadále důležitou defenzivní složkou.
