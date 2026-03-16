Obrácení na mamutí víru. Utah zbavoval fandy dresů Vegas, v sázce byly i vztahy

26. dubna 16:00

Tomáš Zatloukal

Když se na mapě NHL objevili Golden Knights, pro spoustu lidí z Utahu se stali logickou volbou. Zástupy jim začaly přát coby geograficky nejbližšímu klubu, navíc nově založenému, bez nánosu jakékoliv historie. Snadno dostupné byly i televizní přenosy zápasů Zlatých rytířů. Ti o takové příznivce stáli, ostatně právě v Salt Lake City zakončili před lety svou tour po velkých městech ze sousedních států. Poslední dva roky o ně přicházejí, starají se o to Mamuti. Všemožně.

Byla to nabídka, která se neodmítá.

Mammoth vyzval fanoušky, aby před pátečním mačem, tedy domácí premiérou v play-off, přinesli před Delta Center jakýkoliv oficiální trikot Vegas.

Svého soupeře v úvodní rundě a svým způsobem i rivala.

S tím, že obratem za něj dostanou ten utažský.

O akci, kterou promoval i sám majitel Ryan Smith, projevily zájem stovky lidí. A přišli s nejrůznějšími motivacemi.

"Nelíbilo se mi, když Golden Knights vytrejdovali Natea Schmidta. Jsem rád, že je teď u Mamutů. Navíc si klub oblíbily i děti, zbožňují maskota Tuskyho," říkal jeden z nich. 

Doma nepochybně získal plusové body, pro barvy Golden Knights už tam není místo. S méně jistým výsledkem šel do výměny další z fanoušků.

"Byl jsem navštíven hokejovými bohy. A chtějí obrátit mou přítelkyni na mamutí víru. A tak mi řekli: Vezmi její dres a vyměň ho, tak bude její konverze završena," povídal.

Kde jinde slyšet takové vysvětlení než právě v Utahu...

Jestli klapnul původní plán, že půjdou spolu na mač číslo 3 proti Zlatým rytířům, se už nepíše.

Další zavtipkoval, že svršek mančaftu z Nevady vyfasoval jako dárek a musel ho za účelem výměny lovit ve sklepě. "Jdu vynést smetí," zaznělo také ve frontě.

Samotný zápas pak skončil výhrou domácích, kteří se i díky skvostnému výkonu Karla Vejmelky ujali vedení 2:1 na zápasy. V zádech měli ohlušující podporu.

Přízni se Mamuti těší od samotného začátku, kdysi je, ještě jako Utah Hockey Club, vítali na letišti při prvním příletu nadšenci s transparenty. A bylo jich pěkných pár. "Vítejte doma!"

V Salt Lake City hokej zkrátka milují. Nová příležitost zaplnit tribuny (a také si třeba zajezdit na Zammothovi) přichází už v noci na pondělí, série pokračuje čtvrtou partií.

