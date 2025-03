Obhájcova vzpoura, MacKinnon dostižen! Kučerov aktivoval turbo a zamířil mezi velikány

Závěr základní části? To je zkrátka jeho čas! Loni Nikita Kučerov zvládl za posledních 25 mačů rovnou padesátku bodů, blýskl se i dvěma mači s kvartetem punktů po sobě a podruhé v kariéře získal Art Ross Trophy. K ceně pro krále produktivity NHL má ruský kejklíř nejblíž i teď, když sesadil dynamického Kanaďana Nathana MacKinnona. A to po dalším páru zápasů, které vyšperkoval čtyřbodovým zápisem. Těžko nesmeknout.

Můžete ho nemilovat.

Kvůli provokacím, ať už na ledě nebo mimo něj (kdo by mu zapomněl výsměch soupeřům, když slavil na jachtě se Stanley Cupem v triku s narážkou na tampské obcházení platového stropu).

Kvůli náladovosti, se kterou umí znepříjemnit job nejen novinářům.

Kvůli ostentativnímu nezájmu o loňské dovednostní soutěže při All-Star Game, akci zoufale bojující o prestiž i přežití zasadil svou nulovou snahou další ránu, zároveň šlo o neúctu k fanouškům.

Kvůli prchlivosti, se kterou se svede, někdy i dost zákeřně, pomstít soupeřům.

Nebo snad kvůli jisté nabubřelosti a přezíravosti, která z něj občas dýchne jako rum z kořalečníka.

Jenže mu nikdo neodpáře, že hokej umí fantasticky. Má špičkový přehled o hře, cit pro přihrávku, přesnou střelu. A také techniku hole.

Je důrazný, umí hrát s ohromujícím zápalem a jít přes práh bolesti. Solidně bruslí (byť samozřejmě srovnání s MacKinnonem to nesnese). Jeho největší přednost? Hokejové IQ.

"To má úplně mimo tabulky. To se prostě nenaučíte," řekl o něm známý veterán Corey Perry. Právě mazanost stojí za překvapivými řešeními, kterými odzbrojuje soupeřovy defenzívy a gólmany.

Právě rodák z Majkopu v NHL zpropagoval nájezd, při kterém předstírá míchání s kotoučem, zatímco puk klouže bez změny směru do klece. A takových kulišáren byste našli nespočet.

Pohání ho soutěživost, snad až chorobná.

Ve finiši základní části se houževnatě bije o individuální pocty, zatímco v play-off baží po stříbrném poháru.

Formu vyšponoval v pravý čas i letos, čerstvě má za sebou duely proti Utahu a New York Islanders, které zakončil se shodným zápisem 1+3. V týdnu stihl také tři punkty proti Tučňákům z Pittsburghu. První hvězda v tradičním žebříčku "Stars of the Week" je tak nejspíš jasná.

Dvě partie se čtyřmi body v řadě vykouzlil už pošesté v kariéře! Tím se nemůžou pochlubit ani Sidney Crosby, Jaromír Jágr nebo třeba Bobby Orr.

Těch plejerů je totiž kromě Kučerova už jen pět - Wayne Gretzky (32krát), Mario Lemieux (19), Paul Coffey, Mike Bossy a Marcel Dionne (6).

Ještě jedna historická pikoška od kronikářů NHL: Kučerov zapsal čtyřbodové utkání s pořadovým číslem 33. Z borců narozených a trénovaných mimo Severní Ameriku je na tom lépe už jen kvartet hokejistů.

Kučerov se odpoutal od Alexe Ovečkina, dotáhl na pátém fleku švédskou legendu Kenta Nilssona a zbývají před ním Jágr (58), Peter Šťastný (54), Jari Kurri (47) a Teemu Selänne (39).

Exkluzivní společnost. V obou případech. Jednatřicetiletý machr do ní možná úplně nepasuje naturelem či spíše svérázným chováním, nicméně výkony rozhodně.

A velmi sebevědomě může pomýšlet na svou třetí "korunu" pro vítěze produktivity.

Se 109 body MacKinnona na pár desítek minut sesadil, než se "MacK" gólem dostal na stejný součet. "Kuč" má ovšem lepší bodový průměr a také, a to je klíčové, mač k dobru.

