Obětovali za něj ranec, přemlouvali ho na hotelu. A Schenn naznačuje, proč o něj Ostrované stáli

30. března 17:00Tomáš Zatloukal
Způsob, jakým získali Islanders Braydena Schenna, vejde do hokejových publikací. Newyorský GM Mathieu Darche s koučem Patrickem Royem si počínali jako Ernesto De la Cruz v pohádkovém hitu Coco a "využili svůj moment." Fakt, že se St. Louis Blues sdíleli na výjezdu hotel, přetavili ve schůzku, při které kanadského forvarda přesvědčili k přestupu. Schenn se už na nové adrese poměrně zabydlel: "Začíná mi připadat normální oblékat si tenhle dres," a po přísné sebereflexi doručil svůj zatím nejlepší výkon na Long Islandu.
Schenn měl před víkendem na kontě za 10 zápasů nikterak úchvatnou bilanci 2+2.
Ano, sem tam rozdával hity, blýskl se gólem dva mače po sobě nebo tím, že odstartoval vítěznou akci při svém návratu do St. Louis, zapadl do systému ordinovaného Royem (za což slyšel od trenéra chválu), stal se kýženým zkušeným centrem pro Caluma Ritchieho.
Ale za Jonathana Drouina, první a třetí rundu v draftu a mladého brankáře Marcuse Gidlofa chtěli a očekávali (nejen) fanoušci víc. Schenn se neschovával a přiznával: "Musím mančaftu pomoct víc."
Nezůstal jen u slov.
Proti obhájcům Stanley Cupu, již prakticky jistě neúspěšným, předvedl bravurní show a podepsal se pod veledůležitou výhru! Poprvé v newyorských barvách zapsal za jediný večer více bodů. A to rovnou tři (2+1), pětkrát vypálil, zblokoval tři rány, stal se první hvězdou večera.
Takové výkony od něj Darche potřebuje.
Schenn je stále umí tasit, ostatně v této sezoně předvedl další dvě tříbodové partie u Blues. Když mu to sedne, na ledě vykouzlí mistrný koktejl fortelu, tvrdosti, mazáctví a obětavosti.
Mladší z hokejových bratří ztělesňuje to, jakým stylem chce Roy hrát. Ale je nutné, aby se to také zhmotnilo na kluzišti. Ne nárazově, ale pravidelně.
Pokročilé statistiky Schennovi příliš nelichotí, kolikrát byl jen svým stínem. Nicméně v jedné ze zlomových bitev sezony naznačil, proč přišel. Dal na odiv široký repertoár svých dovedností. Už nebyl jen učitelem pro Ritchieho, ale jedním z tahounů Ostrovanů.
Sám ví, že se na něj na Long Islandu spoléhá. Měl velkou cenovku. A vyplatí se mu také velké peníze (6,5 milionu dolarů ročně, další dva ročníky).
"Musím být produktivní, pomoci při přesilovkách a také si chci počínat ještě fyzičtěji. Hrát více na hraně. Potřebuji pro kluky vytvořit na ledě prostor," povídal před pár dny. S nejdůležitějšími duely základní části toto platí dvojnásob.
Teď se do jisté míry ukáže, zda Darche udělal dobře, když šokoval hokejový svět Schennovým trejdem.
Jistě, nepřiváděl ho jako žoldáka, jako výpomoc kvůli jedné misi. Ale začít neúspěchem by nebylo optimální. Schenn ví, jak velké zápasy hrát. Je osvědčenou silou i v play-off. Proti floridským Panterům tenhle kumšt připomněl.
Navázat je potřeba hned v divizním derby s pittsburskými Pens...