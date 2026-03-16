Období vyhazovů je v plném proudu, v ohrožení jsou i ti, kteří zrovna vítězí. Kdo bude další?

10. dubna 14:00David Zlomek
Lavička v NHL aktuálně připomíná spíše elektrické křeslo v přímém přenosu a konec základní části vypadá jako měsíc velkých manažerských a trenérských čistek. Po nečekaných pádech jmen jako Bruce Cassidy nebo Patrick Roy je jasné, že v hokejovém byznysu neexistuje nic jako stoprocentní jistota.
Tlak na výsledek je v éře platových stropů a úzkých postupových oken naprosto brutální a je úplně jedno, jestli se zrovna vezete na vítězné vlně, nebo se pod vámi sezóna definitivně propadla do zapomnění. Pokud totiž neplníte cíle majitelů, stáváte se jen dalším řádkem v seznamu nezaměstnaných.
Nejbizarnější situaci aktuálně prožívá Kris Knoblauch v Edmontonu. Oilers sice pod jeho vedením vyhrávají a vypadají dobře, ale v Albertě už se nehraje na dílčí úspěchy, nýbrž na prsteny pro vítěze Stanley Cupu. Pro Knoblaucha je tohle scénář vabank, buď letos s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem dokráčí až na úplný vrchol, nebo se s ním generální manažer Stan Bowman bez milosti rozloučí. Alespoň to si myslí portál The Hockey News, který jeho i další jména vybral.
Zatímco v Albertě se hraje o slávu, v Torontu se už prý jen čeká na to, až někdo uřízne provaz, na kterém visí Craig Berube. Po vyhazovu generálního manažera Brada Trelivinga je Berubeho pozice u Maple Leafs prakticky neudržitelná. Tým se od olympiády naprosto sesypal, v tabulce Atlantické divize klesl až na úplné dno a středeční ostudný výprask 0:4 od Washingtonu jen potvrdil, že kabina pod ním víceméně rezignovala.
V Torontu se nehraje na loňské zásluhy a nový manažer, který do úřadu nastoupí, si bude chtít bezpochyby přivést svého člověka. Berube tak v těchto dnech v podstatě jen dožívá na střídačce a jeho osud je zpečetěn bez ohledu na to, co předvede v posledních čtyřech zápasech.
Podobně nahnuté to má v Nashvillu Andrew Brunette, ačkoliv jeho Predators se nakonec zmátořili a hrají minimálně důstojnou sezonu. Jeho největším nepřítelem není ani tak herní projev, jako spíš fakt, že končí Barry Trotz a noví manažeři málokdy projevují loajalitu k trenérům, které si nevybrali. Pokud Brunette nezapíše nečekaný úspěch, pravděpodobně se s ním v Tennessee rozloučí.
Stejný stín visí i nad Sheldonem Keefem v New Jersey. Devils pod ním udělali obrovský krok zpět a po vyhazovu Toma Fitzgeralda ztratil Keefe svého posledního spojence.