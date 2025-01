Obchod na obzoru? Hall je připraven na všechno, s prodloužením nepočítá

Útočník Chicaga Blackhawks Taylor Hall by rád zůstal ve Windy City, ale tuší, že jeho dny v týmu jsou sečteny. S blížící se uzávěrkou přestupů 7. března je přesvědčen, že jeho budoucnost bude pravděpodobně pokračovat jinde.

„Jo, chtěl bych tady zůstat,“ přiznal Hall ve středu. „Mám rád tohle město i tým. Ale mám pocit, že to není v plánu. Takže uvidíme.“

Hall má v této sezoně na kontě osm gólů a 22 bodů v 43 zápasech. Třiatřicetiletý útočník, jehož smlouva zatěžuje platový strop částkou 6 milionů dolarů, se v létě stane volným hráčem.

„Do této sezony jsem šel s tím, že chci v Chicagu zůstat několik let,“ řekl Hall. „Teď už si tím nejsem tak jistý, ale pořád nechávám tu možnost otevřenou. Chápu, že to je byznys a tým udělá, co je pro něj nejlepší. Uvidíme, co se stane.“

Halla letos potkává další zklamání. Má nejnižší průměrný čas na ledě ve své kariéře – pouhých 15 minut a 8 sekund – a momentálně hraje ve čtvrté formaci s Ryanem Donatem a Patem Maroonem. Do Chicaga se dostal po výměně z Bostonu v roce 2023, ale většinu minulého ročníku promarodil kvůli přetrženému vazu v koleni.

Jedním světlým bodem by pro Halla mohl být přestup do týmu s ambicemi na play-off.

„Vždycky se najde něco pozitivního, co si z takové situace můžete odnést,“ poznamenal Hall. „Každý, kdo je v roce, kdy mu končí smlouva, ví, že se může stát cokoliv. Jsem na všechno připravený. Mám úžasnou manželku, která je vždycky připravená na nové dobrodružství. Ať už to bude tady, nebo někde jinde, zvládneme to.“

Scott Powers ze serveru The Athletic nedávno odhalil velmi nízkou cenu, která by mohla být spojena s Hallem.

„Existuje šance, že Blackhawks za Halla dostanou volbu ve druhém kole, ale většina ligových zdrojů, se kterými jsem mluvil, se domnívala, že pravděpodobnější je volba ve třetím kole,“ napsal Powers s tím, že podle něj je Hall nejpravděpodobnějším hráčem Blackhawks, který by mohl v době uzávěrky přestupů zaujmout jiné týmy.

Není se co divit, protihodnota je to malá oproti tomu, co by Hall mohl přinést. I když je jasné, že by si Chicago muselo ponechat část platu.

„Ačkoli jeho produkce v posledním měsíci poklesla, stále se blíží dvacetigólovému tempu. Jak mi připomněl jeden z manažerů NHL, Hall má přibližně stejnou produkci, jako když ještě nedávno působil v kvalitním týmu Bostonu. Manažeři také nezapomínají, že Hall v roce 2023 vstřelil pět gólů v sedmi zápasech play-off,“ dodal ještě Powers.

