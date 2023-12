Obavy se potvrdily, Carlsson je na týdny mimo hru

Nepříjemné zprávy se o Vánocích potvrdily. Leo Carlsson, vycházející hvězda Anaheimu, se zranil. Bohužel pro něj i organizaci nejde o nic lehkého. Marodit bude s poraněným kolenem, a to v rámci týdnů.

Leo Carlsson, dvojka draftu 2023, bude mimo hru čtyři až šest týdnů kvůli výronu v pravém koleni, tým to oznámil už v sobotu. Carlsson se zranil ve čtvrtečním utkání Anaheimu s Calgary poté, co obránce Flames MacKenzie Weegar přistál na Carlssonově pravé noze.

Pro nováčka, který nedávno oslavil 19. narozeniny, to mohlo dopadnout mnohem hůř. Vzhledem k tomu, jak se jeho koleno prohnulo pod tíhou Weegara, existovaly obavy z přetrženého křížového vazu nebo něčeho, co by Carlssona vyřadilo ze hry do konce sezony.

I když bude mimo hru až do ledna, Kačeři počítají s tím, že se vrátí po přestávce Víkendu hvězd.

Carlsson odehrál 23 z 32 zápasů Anaheimu. První z nich vynechal kvůli zranění nohy a dalších sedm zápasů nehrál, protože klub mu v první polovině ročníku nasadil plán, podle kterého nehrál například dva zápasy ve dvou dnech.

S osmi góly a sedmi asistencemi v těchto 23 zápasech se Carlsson s 15 body zařadil na sedmé místo v tabulce Ducks. Ještě působivější je, že Carlsson s 0,65 bodu na zápas zaostal mezi nováčky pouze za Connorem Bedardem, Connorem Zarym a Marcem Rossim.

Všechno zlé ale může být pro něco dobré. Zatímco se bude soustředit na to, aby dal koleno do pořádku, bude mít také více času na to, aby pokračoval v procesu nabírání objemu a dalšího posilování své vysoké postavy.

Trevor Zegras zase bude mít první šanci převzít roli centra číslo 1 v době Carlssonovy nepřítomnosti. Zegras se vrátil do hry v sobotu proti Seattlu poté, co vynechal 20 zápasů kvůli blíže nespecifikovanému zranění v dolní části těla.

