O starost míň! Wild si plácli s Fialou

Kevin Fiala nakonec zůstane v Minnesotě. Obě strany se dohodly ještě před arbitrážním dohadováním, které hrozilo v úterý. Podle všeho jde ale spíše o velký ústupek švýcarského útočníka, který podepsal smlouvu pouze na jeden rok. Wild ho ale mají pojištěného, teď se mohou soustředit na Kaprizova.

Pro Fialu to letos v létě rozhodně nebylo lehké. Jeho kolega Joel Eriksson Ek podepsal v Minnesotě smlouvu na osm let s hodnotou 5,25 milionů dolarů, další ofenzivní kumpán Kirill Kaprizov dostane ještě víc. A Fiala pořád nic.

Podle zámořských novinářů i on pomýšlel na dlouhodobou lukrativní smlouvu, nicméně spokojit se musí s pouze ročním kontraktem, jehož hodnota se pohybuje na částce 5,1 milionů dolarů.

Švýcara tak čeká velký rok. Po následující sezoně bude totiž opět chráněným volným hráčem, takže se bude situace de facto opakovat. Je jen na něm, aby si velkou smlouvu vysloužil.

„Jestli se Kevin chce stát elitním hráčem, musí se stále zlepšovat,“ řekl po podpisu novinářům generální manažer Wild Bill Guerin. „Je před ním neskutečně důležitý rok.“

Mnozí by mohli zmínit, že bude po takové smlouvě a nepovedených jednáních Fiala uražený a na Guerina a spol. naštvaný. Podle šéfa Minnesoty je však opak pravdou.

„Chvilku jsme spolu mluvili, bylo to fajn,“ dodal Guerin. „Jako hráč tohle musíte chápat. Je to obchod, hráči jsou na trhu. Není to o tom, že bychom ty hráče nechtěli. Je to o tom, že je to velký byznys plný přísných pravidel, které musíme dodržovat. Někdo tomu říká “plivnutí do ksichtu“, ale myslím, že to je úplně mimo.“

Nebyl by to rozhovor s Guerinem, aby se nezmínil Kirill Kaprizov. O ruské hvězdě toho bylo napsáno už spoustu, naposledy mu údajně na stole ležel obrovský balík peněz s věnováním od CSKA Moskva.

Wild i přesto zůstávají přesvědčení, že se s Rusem nakonec dohodnou. „Nějaké nabídky z Ruska mě vůbec nevzrušují,“ dodal na toto téma Guerin.

Už teď je však jasné, že původní plán Minnesoty neklapne. Tedy podepsat Kaprizova na co nejdelší možnou dobu. Kompromisem by mohla být smlouva na pět či šest let, o které se v zámoří začíná dost hlasitě mluvit.

„Myslím, že jednání jdou dobře. Máme spoustu času, není potřeba panikařit ani to nikam hnát. S Kirillovým agentem jsem v kontaktu pořád,“ uzavřel toto téma, alespoň prozatím, Guerin.

