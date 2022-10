O Šimka byl zájem, Jágr mu hodil buly: Poprvé a naposledy, směje se

Odehrál solidní utkání, hrál do těla, kotouče rozdával rychle. Na ledě O2 areny strávil Radim Šimek v sobotu skoro čtrnáct minut, ještě předtím si vyzkoušel slavnostní vhazování a poznal ovace diváků. Zážitek mu zkazila jen těsná prohra 2:3.

Dostane pod novým trenérem dostane víc šancí? „Nejen Tomáš, ale i Radim je pro nás velmi důležitý hráč,“ prohlásil už ve čtvrtek David Quinn, kouč San Jose.

Šimek jeho slova v praxi ukázal 17 023 divákům v sobotu večer.

A široké publikum měl po utkání i v mixzóně, kde si ho žádaly desítky mikrofonů.

V pátek 1:4, v sobotu 2:3. Jak jste si užil druhý zápas v Praze, který už byl o něco vyrovnanější?

Jo, nebylo to špatné. Ale dali jsme jen dvě branky, což je málo. Výsledek pro nás neznamená ani bod, teď máme pět dní volna… Zápasy hrajeme samozřejmě rádi, nicméně odpočinek přijde vhod. Musíme se poctivě připravit na domácí zápasy s Carolinou a Chicagem.

Jaká je atmosféra v týmu, zatím žádná panika?

To ne, jen nás to mrzí. Chtěli jsme si odvézt aspoň jedno vítězství, aby se nám těch jedenáct hodin letělo trošku líp. Teď bude v letadle ponurá a smutná atmosféra. Byla škoda, jak rychle jsme dostali druhou branku. Když jsme dali na 2:1, měli jsme asi hrát trochu trpělivěji, víc si hlídat vývoj zápasu. Bohužel Nashville srovnal z otočky zpoza brány, zrovna jsem hrál na ledě, byl to takový laciný gól. A tenhle moment rozhodl, pak přidali hned třetí... Měli jsme ještě dost šancí ve třetí třetině, ale už jsme se střelecky nedokázali prosadit.

Pár možností k vyrovnání jste měl i vy…

Střílel jsem už z velkého úhlu. Ale chtěl jsem to zkusit na brankáře, aby se puk aspoň odrazil, závar před brankou tam byl dobrý. Celé to střídání se čtvrté lajně povedlo, dokázali jsme si vytvořit tlak. V power play na konci nám pak chybělo trochu štěstí. Příležitosti tam byly dobré, kluci se ukázkově tlačili do brány, ale gól z toho nepadnul.

Cítil jste, že fanoušci stojí na vaší straně? Ve třetí třetině San Jose fandila skoro celá O2 arena.

Jo, lidé byli v obou zápasech skvělí. Byl jsem překvapený, kolik tady bylo i fanoušků Nashvillu. Jinak jsme ale určitě měli podporu většiny, moc nás mrzí, že jsme jim neudělali radost vítězstvím.

Ještě před zápasem přivedl diváky do varu Jaromír Jágr, když vám hodil slavnostní buly. Čekal jste, že vás pro tuhle chvilku organizátoři vyberou k Romanovi Josimu?

Věděl jsem to už od včerejška. Svěřili mi to nejspíš jen proto, že jsem Čech – bylo to asi moje první a poslední vhazování. (směje se) Ale moc jsem si tu chvíli užil. Jardu jsem nikdy předtím nepotkal. Přitom jde o jednoho z nejlepších hráčů NHL v historii, takže jsem rád, že jsme si mohli podat ruce. Znamená to pro mě další velký zážitek ze zájezdu do Prahy. Budu na celý tenhle týden vzpomínat do konce života.

„Jednou můžu říct dětem a vnoučatům, že jsem si v O2 areně zahrál dva zápasy NHL."

Kam zařadíte tyhle dva zápasy?

Bylo to neskutečné. Mám tady rodinu, kamarády, a celkově vždycky je parádní hrát doma. A že je zápas NHL speciální o to víc, to asi nepotřebuje komentář… Určitě to hodnotím podobně výjimečně, jako když jsme vyhráli s Libercem titul nebo teď s nároďákem bronz. V lize jsme měli spoustu výborných Čechů, kteří si ale NHL v Praze nikdy nezahráli. Proto si té příležitosti moc vážím. Jednou můžu říct dětem a vnoučatům, že jsem si v O2 areně zahrál dva zápasy NHL.

Tomáš Hertl byl hodně dojatý. Jak jste byl na tom vy?

On je z Prahy, já bydlím v Benátkách nad Jizerou. Ale i pro mě to bylo dojemné. Když si vezmu celou svoji kariéru, že jsem ještě před sedmi lety hrál první ligu v Benátkách a teď mám možnost hrát za tým NHL, tak to je něco neskutečného. Měl jsem tady rodinu – rodiče mě sice už měli možnost sledovat v Americe, ale třeba brácha mě viděl poprvé. Psal mi po utkání, že si nedokázal vůbec představit, jaký fofr je ten hokej v NHL. Seděl blízko u ledu, takže o to rychlejší měl hru. Psal mi, že je na mě pyšný. A jako bráchu mě tohle těší.

Share on Google+