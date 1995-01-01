NHL.cz na Facebooku

O'Reilly, terč těžkých vah ze Západu. Nemá klauzuli, zato formu, ve hře je návrat domů

2. března 16:00

Tomáš Zatloukal

Kdysi v dresu Lavin z Colorada vletěl jako osmnáctiletý zelenáč do NHL. Pod Skalistými horami byl dlouho "doma", burgundskou barvu hájil celkem šest sezon, nastřádal přes 400 startů v základní části, 13 v play-off. Teď by mohl Ryan O'Reilly přidat další. Avs mají patřit mezi nejvážnější zájemce o služby zkušeného centra, který prožívá u nashvillských Predátorů parádní sezonu. Ve frontě ale čekají i další ambiciózní kluby ze Západní konference.

Na podzim zaujal O'Reilly odzbrojující sebereflexí.

To když po porážce 1:3 s Letci z Philadelphie vypálil: "Můj hokej je momentálně patetický... Měl jsem za celou kariéru jedinou slušnou sezonu."

Hodnotil se dosti příkře. Má na sebe vysoké nároky... A možná si i psychicky ulevil, když bezprostředně pojmenoval nedostatky ve své hře. Zkritizoval se mimo jiné za chyby v rozehrávce.

Od té doby se ledacos změnilo.

Zatímco v tu chvíli měl pětatřicetiletý Kanaďan ze 16 zápasů 9 bodů a Nashville sbíral porážky, teď je O'Reilly nejproduktivnějším hráčem mančaftu s tempem lehce pod bod na utkání.

A Preds? Ti jsou zase relevantním týmem. A nemají to úplně předaleko do postupové osmičky. I to je důvod, proč se nehodlají zbavit jednoho ze svých tahounů lacino.

Když nepřiletí senzační návrh protihodnoty, O'Reillyho dosluhující GM Barry Trotz nikam nepustí. Na to je vítěz Conn Smythe Trophy z roku 2019, kdy pomohl ke Stanley Cupu St. Louis Blues, příliš cenný.

I kvůli velmi příznivé smlouvě, ročně si vydělá 4,5 milionu dolarů. I borci, co v NHL hrají třetí a možná i čtvrtou lajnu, mají kolikrát srovnatelné  gáže. 

O'Reilly je podepsaný až do léta 2027, takže Trotz může klidně dojít k závěru, že pro Preds bude nejlepší, si zkušeného machra na soupisce ponechat.

Navíc se proslýchá (zdrojem je Elliotte Friedman z ESPN), že se všestranný centr těší velkému respektu a že eventuálně, byť nedisponuje jakoukoliv formu klauzule o nevyměnitelnosti, bude případný trejd s ním konzultován.

Pierre LeBrun z The Athletic informuje, že se kolem O'Reillyho každopádně točí vícero vážných adeptů na zisk hokejového grálu.

Nejen Laviny, kterým by se hodil třetí centr za Nathanem MacKinnonem a Brockem Nelsonem (to je pro Colorado dlouhodobé téma). Ale také Minnesota, pokukující po kvalitnějším vůdci pro druhou formaci (Wild mají v hledáčku i Vincenta Trochecka).

 A O'Reillyho by rád zaměstnal i Dallas. Hvězdy mu mohou dát na křídla některého ze svých současných centrů (Wyatt Johnston, Roope Hintz, Matt Duchene), protože, jak uvádí The Score, všichni mají s takovou rolí zkušenosti.

Vousáč s devadesátkou je mimořádně žádaným plejerem i díky báječným číslům z vyřazovacích bojů.

O Conn Smythe Trophy už byla řeč, jeho celková bilance pak zní: 81 zápasů, 67 bodů. K tomu si připočtěte více než dvojnásobný počet odebraných puků vůči vlastním ztrátám kotouče a úspěšnost na vhazování k 53 procentům.

To vše za 4,5 milionu... zní to až směšně výhodně. Trotz to ví. A bude žádat za O'Reillyho modré z nebe...

