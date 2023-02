O'Reilly míří bojovat o Stanley Cup do Toronta!

Další velké jméno mění před uzávěrkou přestupů zaměstnavatele. Toronto se domluvilo na výměně se St. Louis a získalo Ryana O'Reillyho! Do celé výměny se zapojila i Minnesota.

Bylo to jako blesk z čistého nebe. Toronto neodolalo a přivedlo do svých řad dvaatřicetiletého centra, který by měl Maple Leafs pomoci přejít přes první kolo play-off a dokráčet až ke Stanley Cupu. O'Reilly se sice dal slyšet, že by rád v St. Louis zůstal, jeho touhy ale zůstaly nevyslyšený a Blues ho dokázali pořádně zhodnotit. Společně s ním zamíří do kanadského týmu i Noel Acciari.

St. Louis na oplátku získalo velice zajímavé volby v draftu a i dva hráče. K Blues se přesunou Michail Abramov a Adam Gaudette a především tři draftové výběry - volba v prvním kole letošního draftu, volba ve druhém kole draftu 2024 a volba ve třetím kole letošního draftu, která původně patřila Ottawě.

Do celé výměny se navíc jako třetí tým zapojila i Minnesota, která za čtvrté kolo draftu v roce 2025 odkrojila 50% O'Reillyho platu. Zkušený hokejista bude Toronto ve výsledku stát pouhých 1,875 milionů dolarů, protože si 50% ponechalo i St. Louis a není vyloučeno, že se Kyle Dubas ještě nepokusí svůj tým vylepšit.

Ve výsledku se dá říci, že Toronto za posílení zaplatilo opravdu velkou cenu. Přinese to Maple Leafs konečně úspěch v play-off?

TRADE



To #LeafsForever

F Ryan O’Reilly-50% retained from MIN - 75% total

F Noel Acciari

F Josh Pillar



To #stlblues

F Mikhail Abramov

F Adam Gaudette

2023 1st RD pick TOR

2023 3rd RD pick OTT

2024 2nd RD pick TOR



To #mnwild

2025 4th RD pick TOR

Ryan O'Rielly-50% retained-part 1 — CapFriendly (@CapFriendly) February 18, 2023

