O krok dál? Seattle výrazně posílil

Premiérová sezona v podání Seattle Kraken byla spíše propadákem. Nikdo pochopitelně nečekal, že by Kraken zopakoval počínání Vegas, nicméně celosezónní plácání u dna tabulky bylo zklamáním. Do příští sezony jdou ale v Seattlu s několika novými posilami, které naznačují, že by mohlo být líp.

Mnoho fanoušků označovala jako kámen úrazu nepovedený rozšiřovací draft. Nad nejednou volbou bylo pozdviženo obočí a v průběhu ročníku to prostě nefungovalo.

V létě ale organizace výrazně posílila. Očividná taktika generálního manažera Rona Francise se světu ukázala naplno při draftu. Během sezony totiž díky výměnám trpělivě sbíral výběry v draftu a kupříkladu v druhém kole volil hned čtyřikrát!

Největší bombou draftu byl ale pochopitelně zisk Shanea Wrighta. Borce, jemuž byl v průběhu sezony připisován status jasné jedničky, dostal Francis jako dárek na čtvrtém místě. Wrighta nešlo nevzít, a tak mají v Seattlu o budoucnost postaráno. Společně s Wrightem totiž v organizaci působí loňská dvojka draftu Matty Beniers.

I na trhu s volnými hráči předvedl Francis pár chytrých kroků. Nejvíce si mnul ruce při zisku vítěze Stanley Cupu Andreho Burakovskeho, kterého podepsal hned na pět let. Užitečnou posilou bude rozhodně bek Justin Schultz.

Kromě nich v Seattlu podepsala také další zavedená jména jako gólman Martin Jones, obránce Michal Kempný či útočník John Hayden. Nezapomínejme také na prodloužení smluv s Geekiem či Donatem a na zisk produktivního Olivera Bjorkstranda.

Jak by teda sestava mohla vypadat? Může se stát, že trenéři vsadí na mládí a první dvě pozice centrů obsadí Wright s Beniersem. Je otázkou, jak se poskládají křídla vedle nich, avšak své místo jisté by měla mít čtveřice Eberle, Schwartz, Burakovsky a Bjorkstrand.

Díky příchodu nových hráčů vznikla nejen větší konkurence, ale také volnost pro hráče, kteří jsou zvyklí spíše na menší role. Řeč je třeba o Wennbergovi, Donatovi, Donskoiovi či Geekiem.

Co se obrany týče, ta se moc nezměnila. Pozitivní je rozhodně zisk Schultze, z marodky by se pak měl vrátit Brandon Tanev. Místečko pro Michala Kempného by se určitě najít mohlo.

Příznivci Seattlu musí mít z výše napsaných řádků alespoň trochu radost. Tým totiž vypadá mnohem lépe než loni, jeho konkurenceschopnost raketově vzrostla.

