O kousek lepší než Češi. Švýcaři dali Kanadě gól, k bodům ale měli daleko

14. února 0:00Jakub Ruč
Úhlavnímu favoritovi dali o gól víc než Češi (takže jeden), na body ale zdaleka nedosáhli. Švýcaři s Kanadou chvílemi drželi krok, přesto schytali porážku 1:5. Třemi kanadskými body se k ní přičinili Nathan MacKinnon a Connor McDavid (oba 1+2).
Kanada je jinde. Tak schválně, kolikrát jste něco na ten způsob slyšeli po včerejší prohře národního týmu (0:5)? Jasně, javorové listy přivezly do Milána snový tým, ale i ten může za určitých kompilací klopýtnout. Pátek 13. však nebyl ten den.
Švýcaři však obřímu favoritovi zásluhou Piuse Sutera ze St. Louis dali alespoň čestný gól. Na druhé straně zářila především dvojice světových útočníků – Connor McDavid a Nathan MacKinnon (oba 1+2). Kanada si dneškem zajistila přímý postup do čtvrtfinále.
KANADA – ŠVÝCARSKO 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. McDavid (MacKinnon, Makar), 11. Harley (McDavid, Wilson), 25. Celebrini (MacKinnon), 48. Crosby (Marner, Makar), 54. MacKinnon (McDavid, Celebrini) – 13. Suter (Andrighetto, Kukan).
Rozhodčí: Hribik (Česko), O'Rourke – Brisebois (oba Kanada) Ankerstjerne (Dánsko).
Vyloučení: 3:3.
Využití: 1:1.
Střely na branku: 39:25.
Diváci: Doplníme později.
Kanada: L. Thompson – Makar, Toews, Parayko, Theodore, Doughty, Harley, Sanheim – Wilson, McDavid, Celebrini – Suzuki, MacKinnon, Hagel – Stone, Crosby, Marner – Reinhart, Horvat, Jarvis – Bennett. Trenér: Cooper.
Švýcarsko: A. Schmid – Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Moser, Marti, Fora – Meier, Hischier, Fiala – Niederreiter, Malgin, Andrighetto – Thürkauf, Suter, Kurashev – Bertschy, Jäger, Riat – S. Schmid. Trenér: Fischer.
Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
