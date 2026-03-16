O kousek blíž NHL. Bronzový medailista z MSJ 2025 se upsal Chicagu

27. března 19:26Adam Bagar
Jiří Felcman je o kousek blíž svému snu v podobě NHL, kde podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Chicagem. Blackhawks o dohodě s českým útočníkem informovali na svých webových stránkách.
Felcman, jehož Chicago draftovalo před třemi lety ve třetím kole jako 93. hráče v pořadí, si v případě působení v nejlepší lize světa ročně přijde v průměru na 996 667 dolarů.
Královéhradecký odchovanec působí už od mládežnických let ve Švýcarsku, kde jako 18letý debutoval v tamní nejvyšší soutěži v dresu Langnau. Letos za něj odehrál 52 duelů s bilancí 20 kanadských bodů za tři branky a 17 nahrávek.
Závěr probíhajícího ročníku si teď zpestří na farmě Chicaga v Rockfordu, kde v tomto týdnu podepsal profesionální zkušební kontrakt. V podobné situaci už byl předloni, ale tehdy měl v kapse jen amatérský try-out kontrakt a do AHL nakonec nenakoukl.
Vytáhlý bronzový medailista z loňského juniorského šampionátu má ještě ve Švýcarsku rok platnou smlouvu, ale těžko říct, zda ji po podpisu tříleté nováčkovské smlouvy s Chicagem dodrží. To ukáží až následující týdny a měsíce.