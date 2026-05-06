O hlavní trofej se pořád hraje. Účetní ale mají radost a platí to i pro Vegas

11. června 17:30Jiří Lacina
Nedávno jsme si rozebrali ekonomickou situaci Caroliny Hurricanes. Majitel Tom Dundon rozhodně nejde cestou bezmezné víry v najatého generálního manažera. Pečlivě si kontroluje klíčové transakce, zbytečně neutrácí a „oslíček“ s název Hurricanes mu střásá zlaté mince.
Nyní se podívejme, jak si stojí druhý finalista.
Vegas Golden Knights jsou rovněž pozoruhodný klub. V NHL fungují od roku 2017. Hned v první sezóně prošli až do finále (!), kde prohráli s Ovečkinovým Washingtonem. Od té doby chyběli v play off jen jednou, jednou hráli finále s Floridou, nyní tedy třetí finálová účast.
Držitel většinového podílu Bill Foley musí být spokojený. V roce 2016 zaplatil za vstup do NHL 500 miliónů dolarů a peníze se mu rychle vrací. Vlastní také tým v AHL a investuje i do evropského fotbalu. Patří mu 100% AFC Bournemouth v Premier League, 40% FC Lorient v Ligue 1 a většinový podíl v Moreirense FC (portugalská Primeira Liga).
Hodnota jeho značky Golden Knights je nyní asi 2,2 miliardy dolarů. T-Mobile Arena je pravidelně přeplňována (bývá skutečně plná několik procent nad 100), místo v Las Vegas má obrovský marketingový potenciál.
Zisk před zdaněním (EBITDA) velmi dobrý, naposledy jej Forbes odhadl na 77 miliónů dolarů.
Opět je třeba zdůraznit, co v případě Caroliny. Ty největší hokejové bašty sídlí jinde. Nejvyšší hodnotu mají v NHL tradičně Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens, New York Rangers. Díky dvěma finálovým účastem pak výrazně probublali nahoru i Edmonton Oilers.
V minulé sezóně zaznamenali Olejáři zisk 244 miliónů za sezónu, to neměl nikdo v NHL. Tímhle tempem by se Foleymu vstupní poplatek vrátil za dvě sezóny! A pište si, že letos si Vegas i Carolina přijdou na své. Čtyři série, včetně dlouhého finále, to už naplní kasu!
Celkově není Vegas nejsilnější, ale pořád jde o velmi silný trh. Stálé příjmy ze vstupného, sponzoringu a „Vegas efekt“ (turisté, zábava) posouvá tento mančaft ekonomicky nad průměr. Foley je považován za aktivního a ambiciózního majitele. Rytíři jsou jedním z nejlépe hospodařících expanzních týmů v dějinách NHL. Vypracovali se vpravdě bleskově.