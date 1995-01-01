O českém obrovi rozhodl kolos z Kanady. Parayko odmítl Šavle, odchod ale nezavrhuje

6. března 15:00Tomáš Zatloukal
Oba měří bez dvou centimetrů dva metry. A drží hokejku napravo. Spojuje je i post, na kterém hrají. Radim Mrtka a Colton Parayko jsou zadáci, byť ve zcela odlišných fázích kariéry. Devítka loňského draftu je na startu kariéry, stříbrný olympionik z Milána už má na kontě téměř 800 startů v NHL, v roce 2019 se potěšil se Stanley Cupem. O další prsten se pokusí jinde než v Buffalu.
Sabres si moc přáli vylepšit pravou stranu své defenzívy.
Dohodli se se St. Louis Blues na odstupném za Parayka, byli ready za něj pustit Mrtku, který v necelých devatenácti teprve vyhlíží premiéru mezi elitou, a tak první draftové kolo.
Jenže transfer zastavil právě čahoun, který zůstal věrný Bluesmanům (https://www.hokej.cz/mrtkuv-trejd-do-st-louis-padl-stopl-ho-parayko/5094517).
V Missouri je doma a zvednout kotvy nehodlá jen tak. Musel by se ozvat klub, který by pro Parayka představoval "perfect fit", destinaci dokonalou ve všech, nebo alespoň ve vícero směrech.
Alespoň v tomto duchu popisuje Paraykovu situaci Frank Seravalli, šéf asociace hokejových novinářů.
Buffalo, i přes nejlepší výkonnost v celé lize (bráno od 9. prosince), Parayka dostatečně neoslovilo.
Mnozí novináři už psali o tom, že je jeho přestup hotovou věcí, jenže zkušený bek měl díky klauzuli svůj osud pod kontrolou. Ještě musel kývnout. A to se nestalo. Jak uvádí zámořský web Daily Face-off, je poněkud nešťastné, že jeho dilema prosáklo na veřejnost.
Že se dostal pod mediální tlak... zmíněný zdroj dokonce podezírá St. Louis z nečisté hry. Informace o připraveném trejdu, který závisí už jen na Paraykovi, byla vyzrazena. Kým? Kdo ví.
Blues každopádně přišli o zajímavého a talentovaného borce i další artikl pro lepší zítřky.
A Buffalo? Když se nezadařilo s Paraykem, GM Jarmo Kekäläinen přivedl jinou věž pro defenzivní val - Logana Stanleyho.
