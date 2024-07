Nylanderové v jedné lajně? Williamovo Toronto je pro Alexe nejlepší adresa

Když Alex Nylander na jaře sázel v Modrém kabátě jeden gól za druhým, jeho starší brácha William jásal: "Jsem na něj obrovsky pyšný. Konečně dostal šanci a ukazuje, co umí." Jenže ani 11 tref ve 23 zápasech mladšímu ze synů legendárního nahrávače Michaela Nylandera pokračování v Columbusu nevyneslo, A tak teď hledá coby volný hráč práci. A jeden zájemce se přímo nabízí.

Ano, jsou to Maple Leafs.

Klub, kde je superhvězdou pohádkově placený William.

Jako tu nejvhodnější štaci vybral kanadskou organizaci pro Alexe zámořský web The Score a nejeden fanoušek na sociálních sítích souhlasí.

Ta představa je lákavá, viďte?

Toronto by mohlo napodobit St. Louis, u Bluesmanů se před pár dny proťaly kariéry bratrů Josephových a tah generálního manažera Douga Armstronga vzbudil vekou pozornost.

William a Alex mají spolu skvělý vztah, jezdívali bok po boku na dovolené, vzájemně se podporují.

Zahrát si v NHL za stejný klub? Nepochybně by to pro ně byl splněný sen. A pro Javorové listy levná cesta jak získat další palebnou sílu.

Alexovo tempo bylo v Columbusu parádní - odehrát stejným stylem celou sezonu, měl by 39 tref.

Samozřejmě, střídal lepší a horší večery a hodně si pomohl vysokou úspěšností střelby, přesto kdekoho překvapilo, že od Blue Jackets neobdržel kvalifikační nabídku. Že ho nechali jít.

Těžit z toho může právě Toronto, v Nylanderovi by přivedlo osmičku draftu roku 2016, která se nadechla ke kvalitním výkonům po smolném období lemovaném zdravotními trably.

Třeba ročník 2020/21 Alex kompletně vynechal vinou utrženého menisku.

Byla to ohromná škoda, protože měl u chicagských Blackhawks za sebou neslibnější základní část v kariéře a začínal odkrývat své možnosti.

Vážné zranění ho v hokejové pouti vrátilo o x kroků zpět. Místo v NHL si poté musel vydřít, zažil trejdy, protloukal se farmami.

Teď má před sebou důležité rozhodnutí.

Nedá se očekávat, že by o Nylandera probíhala nějaká obří přetahovaná, v Columbusu se blýskl, ale stále naplno neprorazil a vzorek povedených mačů je malý.

Nepřidává mu ani nezájem od Modrokabátníků.

Očekává se, že podepíše roční smlouvu kolem jednoho milionu dolarů. To samozřejmě nahrává Maple Leafs, kteří si nemohou dovolit utrácet.

Hledají levné posily, jen kosmetické doplnění kádru.

Alexovi by mohli nabídnout životní šanci. Vedle slavnějšího sourozence, který by mu všelijak vypomáhal. Od Toronta by šlo o manévr s nulovým rizikem a zajímavým potenciálem.

Za pokus by to stálo, co říkáte?

