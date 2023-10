Nylander? Začíná hrát svou vlastní ligu, libují si v Torontu

Už jen jeho jméno vzbuzuje kontroverze. Někteří fanoušci o Williamu Nylanderovi nechtějí ani slyšet a považují ho za přeceňovaného hráče, druzí zase říkají, že je Švéd opravdu vynikajícím hokejistou. Druhý pohled zastává i trenér Maple Leafs Sheldon Keefe.

"Pokračuje v pokrocích a přebírá zodpovědnost," řekl trenér. "Jeho sebedůvěra je teď asi na nejvyšší úrovni, co kdy byla. Věří ve své schopnosti, v to, co dokáže. Určitě je to mnohem lepší Willy než v minulé sezoně.

Nylander zatím nasbíral v této sezoně během tří zápasů tři góly a tři asistence, čímž se zařazuje mezi nejproduktivnější hráče týmu. Jeho silný start do ročníku ale není úplným překvapením, a to vzhledem k tomu, že Nylander dosáhl v minulé sezoně nových výšin se 40 góly a 87 body v 82 zápasech.

"V minulé sezóně udělal opravdu velké kroky dopředu. Postupně se zlepšoval každým rokem, ale teď se to dostalo do bodu, kdy začíná opravdu hrát svou vlastní ligu,“ dodal Keefe.

Nylander zazářil zejména v sobotu proti Minnesotě, když se blýskl dvěma góly a jeho spoluhráč Morgan Rielly na něj po zápase pěl chválu.

"Will je podle mě jeden z nejlepších hráčů na světě, zejména při vyvážení puku přes střední pásmo a překračování útočné modré," řekl zkušený obránce. "Má takové schopnosti, které jsou podle mého názoru a myslím, že i podle názoru spousty lidí, téměř nepřekonatelné."

Nylanderovy skvělé výkony přicházejí ve skvělý čas. Z jeho pohledu. V současné době totiž dohrává poslední rok šestileté smlouvy na 45 milionů dolarů, kterou podepsal v prosinci 2018, a příští léto může vstoupit na trh s volnými hráči.

Švéd však dal jasně najevo, že chce zůstat v Torontu, a nedávno naznačil, že on i jeho tábor jsou otevřeni pokračování jednání v průběhu celé sezony. Generální manažer klub Brad Treliving má stejný plán.

"William je skvělý hráč, je to hvězda. Dobré hráče si chcete udržet,“ řekl v jednom z letních rozhovorů.

Share on Google+