Newyorští Rangers patří letos k nejlepším týmům NHL, tento fakt podtrhují nejen vynikajícím dojmem z jejich hry, ale také čísly. Po výhře 5:2 nad Montrealem si 110 body upevnili vedení na čele NHL a ke všemu míří za svou historicky nejlepší sezónou.

Artěmij Panarin čtyřbodovým zápasem (1+3) natáhl bodovací šňůru už na devět duelů a rovněž píše svou životní sezónu. 115 body už si o 19 vylepšil dosavadní maximum 96 bodů ze sezóny 2021-22. Mike Zibanejad bodoval třikrát (2+1). Trio hvězd večera doplnil Igor Šesťorkin.

„Jeho statistiky za posledních sedm, osm let jsou neuvěřitelné,“ pochválil Panarina trenér Peter Laviolette. „V lize je jen několik hráčů, kteří dokážou produkovat jako on. Nejde o náhodu, je opravdu výborný.“

Rangers dosáhli 53. vítězství, čímž vyrovnali klubový rekord z ročníku 2014-15, kdy byli nejlepším celkem NHL. Prezidents’ Trophy získali pod vedením Marka Messiera také v letech 1994 (52 výher) a 1992 (50), tehdy ale ještě zápasy mohly končit remízou.

„Leží to před námi,“ upozorňuje současný kapitán Jacob Trouba. „Jako sportovci to máte zakořeněné v hlavě, že pokud existuje něco, co můžete získat, tak to chcete urvat.“

Rangers jsou rádi, že jim fungují všechny lajny. Stanley Cup málokdy vyhrává první nadupaná formace, rozhodují většinou hráči druhého sledu. „V play off budeme potřebovat každého,“ upozorňuje Barclay Goodrow, autor dvou branek z předešlého utkání s Detroitem.

Od začátku března tenhle tým neprohrál dva zápasy v řadě, tři souvislé porážky datují k začátku ledna. Dobrá forma před play off? Tu měl loni Boston taky. Důležité bude udržet ji následující týdny, nejlépe celé dva měsíce.





Share on Google+