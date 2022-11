Nulový posun? I tak Senators trenérovi věří

Už je to několikátým rokem, co se říká, že Ottawa udělá další krok. Nicméně pořádně se víceméně nic neděje. A letos je to opravdu na zváženou, jelikož léto nasvědčovalo tomu, že by ze Senators klidně mohl být černý kůň soutěže. Dno divize tomu absolutně neodpovídá.

Slabší rozjezd, následně čtyři výhry v řadě. Vypadalo to, že Senators našli potřebnou chemii a stává se z nich silný tým. Další šňůra pěti proher však hovoří o opaku. Poslední kapkou byla domácí prohra proti Philadelphii. Ottawa se zmohla na jediný gól, čímž jen víc zabředla do své krize.

Tým už čtvrtým ročníkem vede D. J. Smith. Většinou to neměl lehké, kádr Senators nebyl kvalitní a měl hodně nízký věkový průměr. Jak ale již bylo zmíněno, letos je soupiska napěchovaná solidními jmény, a tak jsou potřeba výsledky.

Když nepřichází, většinou dojde k vyhazovu. Smith ale může být v klidu. „Jsem s ním velmi spokojený,“ říká generální manažer organizace Pierre Dorion. „Odvádí dobrou práci, ukázal, že dokáže vyhrávat. Věřím mu. Je to náš trenér, tak to také zůstane. Líbí se mi, jak pod ním tým hraje.“

Fanoušci by ale chtěli výsledky. Prohrávat nepřišly ani letní posily Cam Talbot, Claude Giroux či Alex DeBrincat. Zvlášť poslední jmenovaný si bude velice dobře rozmýšlet, jestli v Ottawě podepíše novou smlouvu, nebo bude trucovat jako někteří hráči před ním.

Nicméně zpátky k týmu. Problémem není ofenziva, ale zadní vrátka. Tam Senators patří k horším týmům soutěže, nejdou jim ani situace v početních (ne)výhodách. I zde ale zůstává Dorion v klidném rozpoložení.

„Jediná statistika, na kterou se dívám, jsou očekáváné inkasované góly při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Tam jsme šestí. Loni jsme byli třicátí,“ připomíná výrazné zlepšení. „Takže se dají najít pozitiva. Ale je třeba zapracovat jinde, třeba na přesilovce či oslabení.“

Senators teď budou mít možnosti, jak se ze špatné formy vymanit. Nebudou proti nim stát elitní týmy ligy. V následujících dnech se Giroux a spol. zahrají proti Vancouveru, New Jersey nebo NY Islanders.

„Nedá se říct, že bych z dosavadního průběhu sezony skákal do stropu, ale jsem spokojený s tím, jak většinou hrajeme,“ dodal šéf organizace. „Příštích deset zápasů bude pro další chod ročníku ohromně důležitých.“

