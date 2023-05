Nulový Panarin. Zažil nejhorší období v kariéře, fanoušci chtějí, aby odešel

Další ztracená sezona. Po prvních dvou zápasech s tímhle neúspěchem rozhodně v New Yorku nepočítali. V sedmém zápase vypadli s New Jersey a tým plný hvězd, který plnil titulky, si balí na dovolenou. Pod palbou kritiky je celá ofenziva. A hlavně Artěmij Panarin.

Když Rangers dávali góly, vyhrávali. V sérii vyhráli tři zápasy, v každém z nich vstřelili pět branek. Ofenziva ale mlčela, když to bylo potřeba. Ve čtyřech utkáních, ve kterých nakonec Blueshirts prohráli, dali hráči Rangers pouhé dva góly!

Jediný, kdo se dal pochválit, byl Chris Kreider. Ale zbytek? Nic moc. Velké nic pak svítí hlavně u Artěmije Panarina.

Hvězdný útočník, který před několika lety přicházel na Manhattan s aurou spasitele, se už po několikáté v play off úplně vytratil. Fanoušci s dobrou pamětí si jistě vzpomenou, že ruský šikula byl pod palbou kritiky i loni.

Letos to bylo ještě horší. V celé sérii nevstřelil ani gól. V prvním zápase sice zapsal dvě asistence, ale od té doby ani jeden bod. Poprvé v kariéře v NHL tak zůstal v šesti zápasech v řadě na suchu, ať už v základní části nebo v play off.

„Talent nic neznamená,“ pokrčil rameny po posledním zápase trenér Rangers Gerard Gallant.

Před šestým zápasem byl dokonce borec s desítkou na zádech převelen až do třetího útoku, kde hrál i v posledním zápase. „Musím se nějak prosadit. Jakkoliv,“ řekl v průběhu série Panarin.

Ale nestalo se. A opět se ukázalo, že Panarin je sice téměř dokonalým hráčem do základní části, ale v play off není hráč do nepohody. Výjimkou potvrzující pravidlo je sice loňský gól v prodloužení sedmého zápasu proti Penguins. Ale jinak? Statistiky sice nevypadají tak špatně, ovšem když se na ledě přitvrdí, není vidět.

Nejvíc se zlobí pochopitelně fanoušci. „Panarin musí jít," zní hned několik statusů na sociálních sítích. „Panarin nemá žádný přínos pro tým. A ještě má na dresu áčko," zlobí se další.

Otázkou je, co dál. Pokud Panarin nebude chtít sám odejít, v týmu zůstane. Má smlouvu na další tři sezony s platem téměř 11,7 milionů dolarů. Už jen to je háček, jakýkoliv zájemce by měl problémy takový kontrakt přebrat. Nemluvě o tom, že až do konce smlouvy má Panarin klauzuli o nevyměnitelnosti.

„Panarin je hráč, který vás do play off dostane. Ale k postupu už nepomůže,“ dodal trefně v televizním studiu někdejší gólman Rangers Steve Valiquette.

