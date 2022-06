Novým držitelem King Clancy Trophy je Subban. Pomáhá mládeži a s pandemií

King Clancy Trophy se uděluje hráčům, kteří jdou příkladem na ledě i mimo něj. Subban ji za pomoc v mnoha sektorech získal poprvé.

King Clancy Trophy zná svého dalšího majitele. Komise složená z nejvyšších šéfů NHL ve čtvrtek vybrala ze tří finalistů obránce P.K. Subbana. Hráč Devils se během kariéry zaměřil na pomoc mládeži na ledě i těm ze slabších rodin, rasové a společenské spravedlnosti a podpoře těch, které postihla pandemie Covid-19. Kromě ocenění získal od nadace NHL pětadvacet tisíc dolarů na charitu. Trofej mu virtuálně předal její loňský vítěz, bývalý gólman Pekka Rinne.

„Vždy je privilegium získat v NHL takové individuální ocenění,“ řekl Subban ve svém proslovu. „Je tu spousta skvělých hráčů, kteří jsou dobří v tom, co dělají, včetně toho, co se rozhodnou dělat mimo led. Už být nejen mezi finalisty, ale i vítězi je velmi speciální. Nejvíc nadšený jsem z toho, že mohu převzít tuto cenu pro svůj osobní a nadační tým. Dělají pro mě spoustu práce, kterou kvůli hokeji nemohu dělat, a zasluhují si toto ocenění stejně jako já.“

Subban se charitativní činnosti věnuje už bezmála deset let. Během hraní za Montreal založil vlastní nadaci, skrze kterou se zavázal během sedmi let věnovat deset milionů dolarů montrealské dětské nemocnici. V Nashvillu pak založil program Blueline Buddies na zlepšení vztahů mládeže a policie. Letos v březnu také věnoval milion dolarů na podporu jedné z psychiatrických léčeben v Montrealu a slíbil podpořit ukrajinské uprchlíky bojující s rakovinou. V roce 2020 byl jmenován místopředsedou komise pro hráčskou inkluzi. Před každým domácím zápasem Devils pořádá virtuální meet-and-greet s fanoušky.

„Pohybovat se po Newarku a být v té komunitě, tak pochopíte, že hraní za New Jersey Devils z vás dělá lídra. Jste ve společnosti vzorem, obzvláště mezi Afroameričany.“

Ve své řeči se věnoval hlavně projektu Blueline Buddies, který se od policistů rozšířil i na další profese. „Projekt se rozšířil způsobem, který jsem si nikdy nepředstavoval. Do New Jersey jsem šel s otevřenou myslí a po třech letech jsem opravdu nadšen z toho, co jsem udělal. Jsem spokojen s programem a jak byl přijat. Tým se ho ujal s otevřenou náručí a nemůžu být více spokojen s výsledkem.“

Subban letos v sedmasedmdesáti zápasech zaznamenal pět branek a sedmnáct asistencí, bodově to tak byla jeho nejlepší sezóna za Devils. Poprvé byl vybrán jako asistent kapitána. Organizaci nezapomněl také poděkovat. „(Devils) mě od začátku velmi podporují. Myslím, že milují věci, které jsme jako nadace udělali a poselství, které vysíláme. Od té doby, co tu jsem, jsme všichni na stejné lodi. Je zábava pracovat s Devils, recepcí a týmem, a zapojovat se do jejich akcí, ale i do společných iniciativ s mou nadací. Všechno mi ulehčují a asi i proto jsem tak šťastný za tuto cenu. Zaslouží si ji.“

King Clancy Trophy je pojmenovaná po bývalém hráči, trenérovi, rozhodčímu a manažerovi NHL Kingu Clancym. Poprvé byla udělena v sezóně 1987-88 Lanny McDonaldovi. Subban ji vyhrál poprvé, čtyřikrát byl jejím finalistou. Letos byl ve výběru spolu s Ryanem Getzlafem a Darnellem Nursem. Ti od nadace NHL získají na charitativní činnost po pěti tisících dolarech.

