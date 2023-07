Nový zájemce? S Tarasenkem to možná zkusí Florida

Stoupající nervozita? Dost možná. Vladimir Tarasenko určitě čekal, že po něm bude větší poptávka. V průběhu léta dokonce změnil agenty, ale vysněné angažmá je stále v nedohlednu. Jedno se ale možná rýsuje, zkusit by to mohla Florida.

Ačkoli se zdá, že generální manažer Bill Zito a Florida Panthers mají pro toto léto hotovo, s trvající dostupností Tarasenka se to možná změní. Zito už udělal pořádný kus práce a získal řadu hráčů, včetně obránců Olivera Ekmana-Larssona a Dmitrije Kulikova a útočníka Evana Rodriguese.

Jelikož je však Tarasenko stále k dispozici, nabízí se otázka, zda by Panthers mohli talentovaného křídelníka získat. Například loni se Panthers podařil osudový trejd, který na jih přivedl Matthewa Tkachuka.

Problémem ale jsou, jako již tradičně, peníze. Aby jeho přesun k Panterům klapnul, musel by Tarasenko dát Panthers pořádnou slevu.

Florida má těsno u platového stropu, ale zároveň počítá s tím, že Aaron Ekblad a/nebo Brandon Montour začnou sezónu na listině dlouhodobě zraněných, což poskytne Panthers určitou úlevu od platového stropu až do doby, než se hráč vrátí do sestavy.

Podle Larryho Brookse z deníku New York Post už Tarasenko odmítl nabídky smlouvy v hodnotě kolem 6 milionů dolarů. Pokud je to pro něj stále příliš málo, je tím pádem Florida mimo hru.

Pokud by však byl ochoten trochu zariskovat a vzít něco kolem 4 milionů dolarů na jeden rok s tím, že velké peníze přijdou příští léto, až se zvýší platový strop, možná by to v Panthers fungovalo.

Tarasenkovi je 31 let, ale když je zdravý, patří mezi nejlepší střelce v lize. Poté, co strávil celou svou kariéru v St. Louis, byl při uzávěrce přestupů získán v rámci velké výměny s New York Rangers, kde v 38 zápasech vstřelil 10 gólů a dohromady získal 29 bodů.

Zůstat na Manhattanu byla jeho priorita, nicméně Rangers mají tak napěchovanou platovou situaci, že to jednoduše nebylo možné. Do hry se tím dostává i další destinace, kterou mají Rusové v oblibě. Florida volá.

