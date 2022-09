Nový začátek. Chci být lepším hokejistou, přeje si Zadina

Určitě bude jedním z těch, kteří mají novému vedení nejvíc co dokazovat. A současně může být jedním z těch, kdo by mohl z nového vedení nejvíc vytěžit. Filip Zadina stále v Detroitu nenaplnil očekávání. Nyní se o to bude snažit pod trenérem Derekem Lalondem.

Odkryje nový kouč naplno Čechův potenciál?

„V létě jsem naznačil, že dám každému právo na nový začátek,“ říká Lalonde. „Nakoukal jsem po sezóně spousty videa, ale zůstávám opatrný. Nemíním propadat emocím. Chci být nadále nad věcí a dopřát každému právo na opravdový nový začátek.“

Filip Zadina je rozhodně jedním z těch, kdo by za dosavadními roky v Detroitu rád udělal tlustou čáru. Kdysi sliboval týmům na draftu, že „jim dá spousty branek“, pokud si ho nevyberou. Zatím jich za čtyři roky v NHL dal dohromady 25. Loni 10 gólů a 14 nahrávek v 74 utkáních.

Trenéru Jeffu Blashillovi přitom nelze vyčítat, že by Čechovi nevěřil. Stále ho stavěl, dostával prostor na přesilovkách i v závěrech zápasů. Blashill měl se Zadinou železnou trpělivost.

„Odvedl jsem všechno, co bylo v mých silách, aby tu příležitost využil,“ dušuje se Zadina, který v létě podepsal tříletou smlouvu s podprůměrným ročním výdělkem 1,825 mil. dolarů. „Teď je přede mnou nový začátek, nová příležitost. Chci ji uchopit a být lepším hokejistou.“

Udělá další krok, věří Yzerman

Generální manažer Steve Yzerman na výstupních pohovorech Čecha hecoval, že se může stát dobrým hokejistou NHL. „Všichni mladí hráči, střelci především, se hodnotí hlavně podle gólů a nahrávek, pro vysoké volby v draftu to platí dvojnásob,“ upozorňuje Yzerman.

„Každý chce vidět góly a nahrávky. Upadáte do stereotypů ‚musím být produktivní‘. Přitom když děláte všechno ostatní dobře, puk si do sítě cestu najde,“ říká bývalý vynikající hokejista, který sám po třicítce prošel obrovským přerodem a stal se defenzivním specialistou.

„Můj vzkaz Filipovi tedy byl, aby se soustředil na všechny důležité maličkosti, góly přijdou. Je to tvrdý pracant. Když jsem se bavil s našimi kondičními trenéry o jeho odhodlanosti mimo led, skutečně chce být dobrým hráčem a dobře ví, že má co zlepšovat. Očekávám, že udělá další krok. Jeho přístup a pracovní morálka jsou excelentní,“ zdůraznil Yzerman.

Zadina má tři roky na to, aby přesvědčil. Sebe i klub, že šestá draftová volba před čtyřmi lety nebyl omyl. V létě makal především na tom, aby se stal výkonnějším, dynamičtějším hráčem, aby zlepšil bruslení a střelu.

„Za smlouvu jsem šťastný, nechtěl jsem nic kratšího. Jsem rád za tři roky, kdy se můžu zlepšit a získat své místo v týmu pro budoucnost,“ doufá rodák z Pardubic.

