Nový start pro Isles. Trenérovi věříme, říká Barzal

Islanders za sebou mají sezonu, na kterou by nejradši zapomněli. Zkažený start, jenž ovlivnila kupa zranění i dostavba stadionu, zapříčinil, že celá sezona stála tak nějak za nic. Nakonec to odnesl trenér Trotz. Matthew Barzal, největší hvězda týmu, však věří, že se vše v dobré obrátí.

Očekávání před sezonou přitom byla poměrně velká, vždyť víceméně stejný kádr se ve dvou letech po sobě dostal do semifinále. Nicméně jak jsme zmínili, spousta hráčů s COVIDem, šňůra venkovních zápasů či série jedenácti proher v řadě v listopadu daly tón celé sezoně.

„Ta venkovní šňůra nebyla nic extra. Ani extra špatná, ani extra dobrá,“ vzpomíná Barzal. „To COVID nás zničil. Když jste v NHL a vypadne vám osm hráčů základní sestavy, tak jednoduše nemůžete být konkurenceschopní. Já jsem v týmu vydržel, bylo to brutální. Byli jsme rádi za každý vstřelený gól, bylo to vážně těžké.“

Ani Barzal samotný za sebou nemá ročním, kterým by se chlubil. Pětadvacetiletý borec má být lídrem ofenzivy, což se jednoduše nedělo. Všeříkající je, že celé bodování týmu vyhrál Nelson s pouhými 59 body.

„Může na mě být tlak jaký chce, ale žádný nebude větší než ten, který si nakládám sám,“ popisuje. „Abychom byli úspěšní jako tým, musím patři k nejlepším hráčům v lize. Loni to tak nebylo. Některé věci mi nevycházely, úplně dobrý pocit jsem z toho neměl.“

Alfou a omegou by mohla být změna trenéra. V květnu byl Barry Trotz vyhozen, aby ho nahradil Lane Lambert.

„Barry byl skvělé, nemůžu proti němu říct ani slovo. Ale někdy možná potřebujete jiný hlas, jiného trenéra. Trochu to osvěžit,“ dodal Barzal. Lambert přitom nikým novým není, roky dělal v Islanders asistenta.

Hvězd, kterým po sezoně skončí smlouva, je celá řada. Barzal patří mezi ně, avšak s tím rozdílem, že on bude chráněným hráčem. O kontraktu tak může přemýšlet o něco méně intenzivněji než jeho kolegové.

„Long Island miluju, chci tu zůstat,“ uklidňuje fanoušky. „Chápu, pořád je to byznys, ale mám to tu rád, chci tu být. Takže pokud by byla na stole smlouva vyhovující oběma stranám, podepsal bych ji hned zítra.“

