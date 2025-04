Nový sok pro Jakuba Dobeše? Canadiens podepsali top gólmana z univerzitní ligy

Montreal Canadiens se chystají podepsat jeden ze svých nejžhavějších brankářských talentů – Jacoba Fowlera. Dvacetiletý Američan si vydobyl obrovské jméno v univerzitním hokeji a jeho příchod do organizace Canadiens znamená jediné: Jakub Dobeš má novou, a velmi vážnou konkurenci. Klub plánuje oficiálně oznámit podpis tříleté nováčkovské smlouvy, která začne platit od sezony 2025/26.

Už teď se však Fowler připojí k farmářskému týmu Laval Rocket na zkoušku a má šanci zasáhnout do zbytku AHL sezony.

Fowler má za sebou dvě fenomenální ročníky v dresu Boston College, kde okamžitě zaujal jako jednička. Už v první sezóně si připsal bilanci 32-6-1 a úspěšnost zásahů 92,6 %. Letos své výkony ještě vylepšil – za 35 zápasů má 25 výher, pouze 7 porážek a neuvěřitelnou úspěšnost 94 %. V obou ročnících si vysloužil ocenění pro nejlepšího brankáře prestižní Hockey East – a to jako teprve čtvrtý gólman v historii, kterému se to povedlo dvakrát po sobě.

Fowlerova cesta začala v mládežnických týmech na Floridě, odkud se přesunul do USHL, kde okamžitě zazářil. V dresu Youngstown Phantoms stanovil rekord pro nejlepší úspěšnost zákroků mezi gólmany do 18 let, a později se stal legendou klubu – v play-off dovedl tým k historickému zisku Clark Cupu. Není divu, že si ho Canadiens v roce 2023 vybrali jako 69. celkově v draftu.

Teď míří do Laval, kde však nebude mít jednoduchou pozici. Jasnou jedničkou je zatím Cayden Primeau, další bývalá univerzitní hvězda. Fowler tak bude bojovat o minuty s náhradníky Connorem Hughesem a Lukem Cavallinem. Ale pokud předvede výkony, jaké ukazoval dosud, mohl by do konce sezony urvat pár startů – a udělat pořádný dojem. Laval totiž vede tabulku AHL a míří za Calder Cupem. Přidání takového talentu by mohlo být přesně tím impulzem, který tým potřebuje.

Z pohledu českého fanouška je ale nejzásadnější otázka jasná: co tohle znamená pro Jakuba Dobeše? Český brankář, který rovněž bojuje o svou šanci v organizaci Montrealu, má nyní v systému dalšího soupeře – a ne ledajakého. Fowler přichází s obrovským očekáváním, a boj o budoucnost v brankovišti Canadiens se tím výrazně přiostřuje.

