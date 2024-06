Nový šéf úřaduje v Carolině. Slavin zůstane, na Nečase se očekává nabídková listina

Eric Tulsky, nový generální manažer Caroliny, dobře ví, že ho na začátku jeho první sezony ve funkci čeká pořádně těžká výzva. Kádr se může bez nadsázky téměř rozpadnout. Tulsky si s tím musí poradit.

„Čekají nás složité týdny, to všichni víme," řekl ve středu na své úvodní tiskové konferenci. „Je tu spousta volných hráčů a my budeme muset pracovat na kreativních řešeních, abychom udrželi tým pohromadě."

Podle CapFriendly mají Hurricanes k dispozici zhruba 24 milionů dolarů předpokládaného prostoru pod platovým stropem, ale Martin Nečas a Seth Jarvis jsou chráněnými volnými hráči, zatímco Jake Guentzel, Jordan Martinook, Teuvo Teravainen, Brett Pesce a Brady Skjei se mohou 1. července stát neomezenými volnými hráči.

„Máme spoustu opravdu vynikajících hráčů a pravděpodobně nebudeme schopni udržet všechny, a to bude bolet," nemlží Tulsky. „Bude nás to bolet na ledě a bude nás to bolet v šatně. Zároveň to ale otevírá příležitost pro jiné hráče, které máme, aby se dostali do větších rolí.“

Což je pochopitelné, Carolina se totiž dostala mezi elitní týmy NHL a z této role nechce ustoupit. Každý rok je hrozbou, byť se jí to ještě nepodařilo přetavit do vysněného úspěchu.

Hurricanes letos vypadli ve druhém kole play off s New York Rangers, nicméně Carolina patřila v posledních čtyřech sezonách k nejlepším týmům ligy v základní části a šest let za sebou hraje v play off. Finále Stanley Cupu za tu dobu ale nezažila.

„Nikdo s tím není spokojený," dodal Tulsky. „Nikdo do toho nejde s tím, že sní o tom, že bude mít hodně bodů v základní části a vyhraje jedno nebo dvě kola. Takže cílem je najít způsob, jak se neustále zlepšovat. A dobrou zprávou pro nás je, že máme dobrou pozici k tomu, abychom pokračovali v těchto krocích."

Nebude to ale nic lehkého. Z výčtu zmíněných hráčů odejdou pravděpodobně ti nejlepší, logicky tedy ti nejdražší. Jake Guentzel se chce poohlédnout po velké výplatě jinde, hovoří se i o budoucnostech obránců.

V jednom aspektu by mohlo být jasně, novinář Elliotte Friedman odhaduje, že v nejbližších dnech se dopeče dohoda s obráncem Jaccobem Slavinem, který by měl podepsat na osm let.

Víceméně definitivní je odchod Martina Nečase. Může dojít ale k výjimečné situaci, podle zámořských reportérů se totiž reálně rýsuje možnost tzv. nabídkové listiny. „Ty jsou docela vzácné, ale začínám slýchat, že na téma Martina Nečase několik týmů přemýšlí, jestli je to pravděpodobné cesta, pokud cena výměny požadovaná Carolinou zůstane příliš vysoká,“ píše Pierre LeBrun.

