Nový rival pro Nečase, o slovo se hlásí obhájce. Kučerov zazářil klubovým rekordem

Ač je stále brzy, před pár dny na NHL.com spekulovali o Martinu Nečasovi a jeho vyhlídkám na individuální pocty. Hart Memorial Trophy, tedy nejprestižnější trofej za základní část, jakou hokejový svět zná, je prý pro něj příliš velké sousto. Ale na takovou trofej Arta Rosse má český machr podle oficiálního ligového webu slušné šance, může zaskočit osvědčená jména a cenu jim vyfouknout. Pak přišel velký večer Nikity Kučerova a karty náhle vypadají rozdané zase jinak.

Tabulka produktivity, respektive její čelo, se tento týden dramaticky proměňovala.

Do celkového pořadí svými výkony výrazně promluvilo coloradské duo Nathan MacKinnon s Mikko Rantanenem, když obra brali proti pittsburským Pens po pěti bodech.

Dál šplhá vzhůru Connor McDavid, ještě vehementněji ovšem jeho německý kumpán Leon Draisaitl (šest zápisů do statistik za dva mače).

A razantní útok na čelo provedl Nikita Kučerov, obhájce koruny pro krále bodování zvládl za tři noci deset punktů. Majstrštyk? Calgarské Plameny smetl bilancí 1+5. Vyrovnaný klubový rekord v počtu bodů i asistencí za jediný večer.

Mimochodem, obě maxima už předtím držel v Tampě také právě ruský kejklíř s úchvatným hokejovým IQ i obdivuhodnou zarputilostí.

V nahrávkách spolu s Markem Recchim, Martinem St. Louisem, Darrenem Raddyshem a Brandonem Hagelem.

V bodech po boku Douga Crossmana a Braydena Pointa. Kučerov je ovšem jediný plejer Bolts, kterému se na tyto mety povedlo dosáhnout opakovaně.

"Hrát s ním je tak snadné," pochvaluje si Point. "Udělal šest bodů za večer, to je neuvěřitelný počin. Ale není těžké uvěřit, že to dokázal právě on. Válí od začátku sezony a má zásadní podíl na našich výhrách."

S TOP10 žel nezahýbal čerstvý mač Hurikánů, Carolina, včetně Nečase, byla vymazána.

Vypadá tak následovně:

1. MacKinnon - 47 (11+36)

2. Kučerov - 44 (14+30)

3. Rantanen 43 (18+25)

Kirill Kaprizov 43 (18+25)

5. Nečas 43 (14+29)

6. Draisaitl 42 (21+21)

7. McDavid 40 (14+26)

8. Sam Reinhart 39 (19+20)

9. Jesper Bratt 39 (13+26)

10. Jack Eichel 39 (9+30)

Našlapaná tabulka, včetně tří borců, co už Art Ross Trophy vyhráli. Obrovskou konkurenci podtrhuje fakt, že dalších 22 hráčů už pokořilo třicítku.

Kučerov může vyhrát celkově potřetí a zařadit se na úroveň legendárních Kanaďanů Bobbyho Hulla s Guyem Lafleurem.

Loni při svém triumfu zastavil na čísle 144, když vyhrál bodování NHL poprvé, tedy v roce 2019, stačilo mu 128 bodů. Teď to má díky současné parádní erupci/produkci rozjeté na číslo 134.

Kdo je vaším favoritem v tomto závodě? A kdo černým koněm?

Share on Google+