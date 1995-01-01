Nový parťák pro Pastrňáka? Boston má prý zájem o lídra Sabres

22. října 12:00David Zlomek
Dvě výhry sice uklidnily atmosféru v Buffalu, ale kolem jména Alex Tuch to dál vře. Osmadvacetiletý útočník je jedním z klíčových lídrů týmu, a přesto se v zákulisí NHL stále častěji mluví o tom, že by mohl být na odchodu.
„Výhry jsou fajn, ale po tom, co minulý týden řekl jeho agent, se spekulace jen rozjely naplno,“ potvrdil pro RG.org jeden ze zdrojů z ligy.
Tuchův zástupce Brian Bartlett totiž v podcastu Daily Faceoff Rundown přiznal, že jednání o nové smlouvě se Sabres se zastavila. „Před sezonou jsme se nedokázali dostat k dohodě. Teď je to u ledu,“ řekl. „Je ale naprosto jasné, že Buffalo chce Alexe podepsat dlouhodobě. Generální manažer Kevyn Adams nám to dal jasně najevo.“
Tuchovi končí sedmiletý kontrakt na 33,2 milionu dolarů, který podepsal ještě v Las Vegas, kde byl draftován v roce 2014 jako 18. v pořadí. Do Buffala přišel v listopadu 2021 v rámci velkého trejdu za Jacka Eichela.
Jenže právě nejistota kolem nové smlouvy zvedla pozornost dalších klubů. Podle několika zdrojů z NHL už Buffalo naslouchá nabídkám. Zájem prý projevily Boston Bruins i Edmonton Oilers, a pokud by se Tuch v létě dostal na trh volných hráčů, Toronto Maple Leafs by podle insiderů stálo v první řadě.
„O Tucha se zajímá víc týmů,“ uvedl první zdroj z ligy pro RG. „Boston a Edmonton už kontaktovali vedení Sabres.“ Druhý dodal: „Pokud se dostane na trh, Toronto po něm půjde okamžitě. Do výměny během sezony ale kvůli rivalitě mezi kluby nevěřím.“
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se obchod chystal v nejbližších týdnech. Jeden ze zdrojů upozornil, že generální manažer Kevyn Adams je pod tlakem, aby letos konečně dostal Buffalo do play off. „Pokud nebudou úplně mimo hru do Díkůvzdání nebo do Nového roku, Tucha nepustí,“ řekl. „Možná až kolem olympijské přestávky nebo těsně před uzávěrkou přestupů. Pokud budou ve hře, klidně si ho nechají.“
