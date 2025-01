Nový padouch v NHL? 11krát suspendovaný fanda Marchanda a Tkachuků, co na diváky tasil hokejku

Nejspíš to byla jen otázka času, kdy Zach L'Heureux v NHL zaznamená první průšvih. Vždyť v juniorské soutěži QMJHL horkokrevný Kanaďan nastřádal celkem devět suspendací, coby nováček vyfasoval na farmě další dvě stopky. A hlouposti už skutečně tropí i mezi elitou, v noci na Nový rok si řekl o premiérový distanc za nashvillské Predátory.

"Špinavost."

Minnesotský kouč John Hynes má na L'Heureuxův zákrok jasný názor. A těžko se mu divit, Wild přišli o kapitána Jareda Spurgeona po lehkomyslném a nebezpečném počínání jednadvacetiletého rebela, ze kterého nejspíš bude další enfant terrible NHL.

Jako by Matt Rempe nestačil...

Mezi hromotlukem ve službách newyorských Rangers, co se rád bije a s gustem, leč bez rozmyslu špendlí soupeře na mantinel, a L'Heureuxem tu ovšem je jeden nepřehlédnutelný rozdíl.

L'Heureux umí hrát hokej. Nashville ho draftoval dokonce hned v první rundě. Má slušnou střelu, solidně bruslí, zvládne i nahrát. A snaží se o vzácnou kombinaci fortelu a důrazu po vzoru svých idolů - bratrů Tkachuků a Brada Marchanda.

I když coby zelenáč v AHL nastřádal téměř dvě stovky trestných minut, i tak byl druhý v týmovém bodování. V play-off pak nasázel deset gólů (nejvíc z celé ligy) a vévodil produktivitě nováčků.

U svérázného lídra Bostonu si dost možná vzal inspiraci i pro svou čerstvou zákeřnost, vždyť Marchand v NHL opakovaně soupeře riskantně a bezohledně podrazil, byl za to pokutován i suspendován.

L'Heureux vyfasoval za faul na Spurgeona předčasný odchod do kabin, patrně ho nemine ani dodatečné potrestání. Šlo o zbytečné ohrožení protivníkova zdraví. A žel došlo ke zranění, Spurgeon nemohl při opouštění ledové plochy došlápnout na pravou nohu a po mači byl viděn o berlích.

Hynes označil manévr, při kterém montrealský rodák trefil obě Spurgeonovy nohy, mimo jiné také za nedisciplinovanost.

A že s disciplínou bude mít L'Heureux značné trable, bylo Predátorům jasné už před draftem v roce 2021. I tak po něm sáhli...

Věří, že je hokejově natolik na výši, že to převýší občasné škraloupy. Byť to je eufemismus, občas je to bota jako Itálie. Vždyť L'Heureux má na kontě i desetizápasovou stopku za to, že hokejkou v QMJHL útočil na fanoušky. V rtuťovitostí si se svými vzory tedy nezadá.

Rád by je dohnal i kumštem, v NHL, kde hraje s jágrovskou osmašedesátkou, je po 32 duelech na devíti bodech.

