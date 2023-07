Nový manažer Toronta má kupu práce! Nové posily a vyjednávání s hvězdami

Toronto letošní nákupy na trhu s volnými hráči pojalo jako doplňování zkušeností. Do modrého se od října oblečou mimo jiné Tyler Bertuzzi, Max Domi či Ryan Reaves. Z nových posil jsou kromě generálního manažera nadšeni i samotní hráči. Jak největší hvězdy Toronta hodnotí nové tváře?

Ještě před samotným otevřením trhu s volnými hráči a draftem se v kanadském celku udály velké věci. Na pozici generálního manažera skončil Kyle Dubas, který u celku působil od roku 2018. Na jeho místo nastoupil Brad Treliving. Někdejší kanadský gólman má s touto pozicí bohaté zkušenosti, několik let byl asistentem generálního manažera v Phoenixu, od roku 2014 působil v Calgary jako generální manažer a nyní se přesunul na stejnou pozici do Toronta.

Jeho kroky se líbí i současným hráčům, přídavky v podobě Bertuzziho, Domiho a Reavese chválí i Mitch Marner.

„Brad jasně řekl, které hráče chce přivést, a to nakonec udělal. Všichni tři přinášejí hodně intenzity, jsou to kluci, kteří se nebojí dostat se lidem pod kůži a hrát trošku nečistě. Zároveň ale přinášejí dobrou rychlost a umí spoustu věcí kolem branky, přidávají našemu týmu spoustu různých kvalit. To, co dělá Ryan, způsobí, že se lidé nebudou chtít s naším týmem příliš hádat,“ zamyslel se Marner v rozhovoru pro nhl.com.

Torontu po sezoně prchlo šest velmi platných hráčů, konkrétně to byli útočníci Ryan O'Reilly, Michael Bunting, Alexander Kerfoot a Noel Acciari a obránci Luke Schenn s Justinem Hollem. Kapitán Tavares však chválí práci nového manažera, a kromě zmíněných tří posil je spokojen s podpisem Johna Klingberga.

„Máme velmi, velmi dobrý hokejový tým, který dokázal spoustu velmi dobrých věcí. Ještě jsme se nedostali ke splnění toho největšího cíle, ale každý rok se udělaly nějaké kroky, některé roky větší než jiné a určitě se objevily nějaké hrboly na cestě. Ale bezpochyby máme velmi silný tým a věříme, že je na správné cestě. Brad ho chce doplnit a přinést některé věci, o kterých věří, že mohou pomoci, takže jsme z toho nadšení,“ zhodnotil John Tavares.

Treliving má nyní před sebou další důležité kroky. Za týden jej čeká arbitráž s gólmanem Samsonovem a do budoucna musí zahájit vyjednávání o nových kontraktech s Austonem Matthewsem a Williamem Nylanderem, oba útočníci totiž po letní pauze vstoupí do posledního roku platnosti svého kontraktu.

„Oba mají nadšení a lásku k tomuto týmu a chtějí tu být, takže uvidíme. Když bude potřeba, zapojím se a budu se snažit pomoci oběma stranám, ale zároveň oni nejsou jen spoluhráči, jsou to mí dobří přátelé, a tak se na ně budu dívat,“ přiznal Marner, který svůj kontrakt bude nejspíš řešit až za rok.

„Všichni dobře chápeme, proč je výjimečné hrát právě tady, a všichni tu chceme být a vyhrávat, ale zároveň je to byznys a někdy celý proces trvá nějakou dobu. Ne vždy se věci vyřeší jednoduše, rychle, jednáním, které trvá jeden den. Ne vždy je to ten nejhladší proces, ale zároveň vím, že kluci tu chtějí být, mají to tu rádi a chtějí pokračovat s týmem, který tu máme,“ nechal se slyšet Tavares.

