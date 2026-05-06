Nový král Montrealu? Demidov po skvělé sezoně touží po dlouhém kontraktu

5. června 12:30David Zlomek
Před dvacetiletým ruským talentem Ivanem Demidovem stojí zásadní rozhodnutí. Útočník Montrealu Canadiens může už 1. července podepsat s klubem novou smlouvu, přičemž vše nasvědčuje tomu, že se obě strany budou snažit jednat velmi rychle. Demidov má totiž obrovskou motivaci uzavřít kontrakt do 16. září, kdy vyprší stávající kolektivní smlouva mezi NHL a hráčskou asociací.
Podle nových pravidel by totiž hráči mohli podepisovat smlouvy s maximální délkou sedmi let a podpisovými bonusy omezenými na 60 procent hodnoty kontraktu. Pokud to stihne dříve, může stále získat osmiletou dohodu s výrazně vyššími bonusy vyplacenými předem. Vyjednávací pozice mladého Rusa je navíc mírně omezena faktem, že má status chráněného volného hráče, takže nemůže přijmout offer sheet od jiného klubu.
Zájmy hráče se však dokonale shodují s vizí vedení. Generální manažer Kent Hughes na tiskové konferenci po sezoně prohlásil, že klub s Demidovem stoprocentně počítá. „Není pochyb o tom, že Ivana vidíme jako klíčového hráče týmu. Ideálně s ním podepíšeme dlouhodobý kontrakt,“ uvedl Hughes. Demidov na to reagoval s nadšením a potvrdil, že má stejný cíl. „Líbí se mi město, tým i všichni kluci. Vedení klubu je velmi dobré, takže jsem tu spokojený. Chci tady zůstat,“ řekl novinářům v kabině.
Pětka draftu z roku 2024 plní od svého příchodu do Montrealu v dubnu 2025 ta nejvyšší očekávání. Při svém debutu v NHL zaznamenal gól a asistenci, následně nasbíral cenné zkušenosti v pěti zápasech play-off a přes léto se připravil na průlomovou nováčkovskou sezonu. V ní zazářil 62 body (19 gólů, 43 asistencí), přičemž 42 bodů vyprodukoval při hře pět na pět. Opanoval bodování nováčků a v hlasování o Calder Trophy skončil druhý jen za obráncem New York Islanders Matthewem Schaeferem.
Podle kapitána Nicka Suzukiho se klub nemusí bát, že by peníze byly pro Demidova tou absolutní prioritou. „Je to kluk, který chce prostě vyhrávat. Nemyslím si, že by se trápil částkou, kterou si stoprocentně vydělá. Hraje hlavně pro tým,“ chválil ruského spoluhráče Suzuki. „Když jsme prohráli ve finále konference, byl to on, kdo byl možná nejvíc naštvaný. Je hladový a chce úspěch.“