Nový kontrakt s Ottawou? Ještě jsem na to nemyslel, krčí rameny Giroux

V dubnu se média zeptala bývalého obránce Ottawy Jakoba Chychruna, zda si dokáže představit své působení v Ottawě i po příští sezoně. Jeho odpověď byla nezávazná. „Upřímně jsem o tom nepřemýšlel,“ řekl tehdy.

Senators se s ním nakonec nedomluvili na nové smlouvě, možná ani nechtěli, a 1. července ho vyměnili do Washingtonu za Nicka Jensena a volbu ve třetím kole draftu v roce 2026.

Když byl tedy ve středu na možné prodloužení smlouvy dotázán populární útočník Senators Claude Giroux a odpověděl stejně jako Chychrun, zvedlo to několik obočí.

„Abych byl upřímný, ještě jsem o tom nepřemýšlel,“ řekl Giroux ve středu v podcastu Coming in Hot. „Teď se soustředím hlavně na to, abych měl dobrý rok se Sens a udělal další krok s celou organizací. Smlouva, to jsou prostě detaily, které teď nepotřebuji. Nepotřebuji, aby mě tyhle věci rozptylovaly, všechno se vyřeší samo.“

Když moderátor Brent Wallace zatlačil na Girouxe, zda by ho nezačalo rozptylovat, kdyby se vše protáhlo až do uzávěrky výměn v příští sezóně, Giroux se do něj trochu pustil.

„To si nemyslím. Vlastně rozptylujete pozornost tím, že o tom mluvíte už teď,“ řekl Giroux se smíchem. „Dělám si legraci. Ne, je to něco, o čem jsme se Stevem Staiosem opravdu nemluvili. Nemluvil jsem o tom ani se svým agentem, dokonce ani se svou ženou. Není to něco, co bych měl teď na mysli.“

Paralely mezi Chychrunem a Girouxem jsou zajímavé. Oba přišli nadšeni, že mohou hrát ve městě, kde mají rodinu a kde strávili tolik času, když vyrůstali. Dá se ale říct, že věci nešly podle očekávání. Oba hráči se příští léto stanou volnými hráči a na svůj smluvní status reagovali naprosto stejně.

Chychrun byl vyměněn, byl to celkem šok. Jaké jsou tedy plány Senátorů s Girouxem? Ačkoli jejich odpovědi byly velmi podobné, zřejmě nejsou předzvěstí stejného řešení. Vše bude záležet na tom, kolik se toho Girouxovi v sezoně povede a jak na tom bude tým.

