NHL

Nový dres Olejářů? Uniklý terč kritiky. Více to schytává už jen Carolina

21. září 15:45

Tomáš Zatloukal

V záplavě nově představených dresů vynikají krásné trikoty detroitských Red Wings, které jsou hmatatelným důkazem toho, proč se tradiční klub z Hockeytownu dlouhodobě nemusí zabývat grafickou gymnastikou a vymýšlet nová loga, barevné kombinace a podobně. Nostalgie funguje také na dalších adresách. St. Louis Blues? Těžko říct křivého slova. NY Rangers? Jakbysmet. A sluší se ocenit i nové uniformy utažských Mamutů, vyhynulý chobotnatec s chytrými detaily narámně doplnil vizuální identitu. Kde naopak slyší spíše kritiku a uštěpačné poznámky?

Všechny výše uvedené dresy jste patrně už viděli.

Třeba i u nás na stránkách (např. Capitals a Red Wings v novém: Washington křičí, Detroit slaví sto let | NHL.CZ).

To trikot edmontonských Olejářů je horkou novinkou (byť uniklou, kouzlo oficiálnímu představení sebrala s týdenním předstihem fotografie, která kolovala po sociálních sítích).

Fronty ve fanshopu nejspíš nevyvolá. Reakce jsou chladné, často negativní. Shrnutí do pár slov? Je to málo.

Lidem, ať už nadšencům do NHL nebo hokejovým novinářům, jednoduše připadá představená kombinace béžové, modré a oranžové a nového nápisu, co má mít retro nádech a ukrývá v sobě kapku ropy, jako nehodný účastníka posledních dvou finále Stanley Cupu.

Obzvlášť, když jde o někoho, kdo má tak zajímavou, snad až skvostnou základní barevnou paletu a jeho běžné dresy patří rozhodně k tomu lepšímu, co je na kluzištích zámořské profiligy k vidění.

Třeba v žebříčku novinek v šatnících klubů NHL na The Score patří Edmontonu předposlední místo.

Hůře si vede podle názoru Seana O'Learyho už jen jediný klub. Hurikáni z Caroliny.

Canes vytýká, že odebrání bílé barvy z loga, do kterého odjakživa patří, je krok proti týmové identitě. Navíc má pocit, že představují prakticky stejný trikot stále dokola. Souhlasíte?

Na obou nejvíce kritizovaných uniformách každopádně našel i plusové body - o těch olejářských si myslí, že mohou vypadat na ledě dobře (posuďte sami, na oficiálním videu je představuje Mattias Ekholm).

V případě Caroliny oceňuje, že aspoň zmizí podle něj plytká třetí sada s úhlopříčným nápisem. Svatá pravda, nebo ne?

