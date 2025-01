Novináři za oceánem kroutí hlavou. Nechápou zájem o Jonese

Obránce Seth Jones se dostal do centra přestupových spekulací, když týmy NHL začaly zjišťovat jeho dostupnost u vedení Chicago Blackhawks. Podle informací novniáře Darrena Dregera však generální manažer Blackhawks Kyle Davidson svého klíčového hráče aktivně nenabízí.

Jones má podepsanou smlouvu až do sezony 2029/30 s průměrným ročním platem 9,5 milionu dolarů a plnou klauzulí o nemožnosti přesunu bez jeho souhlasu. V aktuální sezoně si třicetiletý obránce připsal tři góly a 16 bodů v 29 zápasech, přičemž na ledě tráví skoro 25 minut na zápas.

Blackhawks získali Jonese v roce 2021 v rámci velkého obchodu s Columbus Blue Jackets, kdy výměnou za něj poslali mimo jiné Adama Boqvista a několik vysokých výběrů v draftu. Tehdejší manažer Chicaga Stan Bowman okamžitě s Jonesem podepsal osmiletou smlouvu na 76 milionů dolarů.

Od té doby však Jones v Chicagu spíše zápasí sám se sebou. Za čtyři sezony nasbíral 28 gólů a 134 bodů ve 245 zápasech, ale jeho hodnocení plus/minus dosahuje hrozivých minus-103, což je nejhorší bilance mezi všemi obránci NHL za toto období.

Navzdory těmto statistikám je Jones stále jedním z nejvytěžovanějších hráčů ligy. Od sezony 2021/22 tráví na ledě průměrně 25:19 na zápas, což ho řadí na třetí místo v NHL hned za Drewem Doughtym (LA Kings) a Calem Makarem (Colorado Avalanche).

Darren Dreger k situaci poznamenal: „Je to překvapení, že se o Jonese zajímají ostatní týmy, ale není to tak, že by ho Chicago nabízelo. Jeho smlouva je dlouhá a drahá, ale Jones je stále kvalitní obránce. Kluby volají a ptají se na jeho dostupnost, což bude zajímavé sledovat, protože Davidson se snaží dát razítko na přestavbu Blackhawks.“

Jen těžko si lze představit, že by některý ze zájemců přebral celý kontrakt. Když už by tedy k výměně mělo dojít, bude se jednat o velmi složitou záležitost. Navíc všechno může zhatit Jonesův nesouhlas.

