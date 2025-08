Novináři oživili spekulace: Kotkaniemi do Vancouveru? Zní to bláznivě, ale...

Jesperi Kotkaniemi má za sebou sedm sezon v NHL, téměř 500 zápasů a je načase si to říct na rovinu – zázrak se nekoná. Bývalá trojka draftu nenaplnila očekávání, o propadákuse sice pořád šeptá spíš opatrně, ale v Carolině už asi nikdo nečeká, že se to zlomí.

S platem 4,82 milionu dolarů ročně a pěti lety zbývajícími na smlouvě se z něj stává spíš problém než stavební kámen. A přesto, nebo možná právě proto, se jméno finského centra znovu objevilo v kontextu s možným trejdem do Vancouveru.

V nejnovější epizodě podcastu Sekeres and Price si Jeff Marek nejdřív zlehka rýpnul, že NHL je teď tichá, ale že se určitě dočkáme nečekané výměny, třeba „Kotkaniemi do Vancouveru“.

Znělo to jako žert. Ale o pár minut později už to tak vtipné nebylo, Marek se ke Kotkaniemiho jménu vrátil zcela vážně při debatě o možnostech Canucks, jak vyztužit střed útoku. A že je tam co řešit, to si v Britské Kolumbii nemusí nikdo nechávat vysvětlovat.

Vancouver se v létě snažil přivést centra, ale všechny pokusy skončily fiaskem. A když se podíváte na aktuální hloubku v centru jejich sestavy, musíte se ptát, jak s tímhle mužstvem plánují hrát o play-off. DailyFaceoff to popsal jako soupisku, která by mohla působit spíš na výluku než na sezonu NHL. A Marek, byť neznačil, že by z Kotkaniemiho měla být nová hvězda Canucks, naznačuje, že by to vedle mohl být alespoň jeden z nouzových pokusů.

I když se Kotkaniemi v Carolině hledá už roky a jeho čísla zůstávají daleko za očekáváním, pořád je mu teprve 24. A Canucks jsou dost zoufalí na to, aby podobný risk zvažovali.

