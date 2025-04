Nové smlouvy pro nenápadné bojovníky. Nadělovalo se ve Winnipegu a Washingtonu

Ve stínu hvězd jako Alex Ovečkin nebo Connor Hellebuyck se potichu odvíjejí příběhy, bez kterých by týmy v NHL nefungovaly. Právě takové postavy teď dostaly zasloužené odměny: Nic Dowd z Washingtonu a Alex Iafallo z Winnipegu si vysloužili nové, velmi solidní kontrakty.

Nic Dowd, veterán mezi centry, dostal od Capitals dvouletou smlouvu na 6 milionů dolarů. A to je výrazný skok – jeho předchozí kontrakt byl o 1,7 milionu na sezonu levnější. Tým mu tím jasně ukazuje: vážíme si tě.

„Nic je nedílnou součástí našeho týmu – na ledě i v kabině. Tohle prodloužení nám pomáhá stabilizovat klíčový post na centru,“ uvedl generální manažer Chris Patrick v tiskové zprávě.

Dowd má za sebou svou nejproduktivnější sezonu kariéry – 14 gólů a 27 bodů ve 82 zápasech. Patří k nejvytíženějším hráčům NHL při oslabení (2:35 na zápas) a je klíčovým mužem „checking line“. Zároveň je i druhým nejlepším hráčem Capitals na vhazování.

Mimo led ovšem boduje taky. Už podruhé získal Caps Care Community Award za svou charitativní činnost. Spolu s manželkou Paigou založili program Dowd’s Crowd, který pomáhá dětem se smyslovými poruchami navštívit zápas NHL. Když mu klub předal cenu, přišla mu ji osobně předat rodina – a emoce tekly proudem.

Dowd zůstává v klubu, kde od roku 2018 odehrál 450 zápasů a stal se synonymem spolehlivosti. I díky němu má Washington nyní trojici centrů Dowd–Strome–Dubois pod smlouvou minimálně na další dvě sezony.

Na druhém konci mapy, v chladném Winnipegu, dostal svou odměnu další pracant. Alex Iafallo, který se umí zařadit kamkoliv do sestavy, podepsal s Jets tříletou smlouvu s průměrným platem 3,67 milionu dolarů.

Jednatřicetiletý křídelník letos posbíral 31 bodů (15+16) a pravidelně naskakoval ve všech situacích. V průměru strávil na ledě 13 minut a 13 sekund na zápas. Pro tým, který ovládl základní část NHL a získal Presidents' Trophy, to byla důležitá figura.

Iafallo přišel do Winnipegu v rámci trejdu, který poslal Pierre-Luca Duboise do Los Angeles, a ukázal se jako víc než jen součást balíčku. Spolehlivost, tichý výkon, loajalita – hodnoty, které se do statistik nevejdou, ale trenéři je milují.

