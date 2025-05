Nové jméno, nové ambice. Utah Mammoth chce nakupovat a útočit na play-off

Tým Utah Mammoth, který teprve nedávno oficiálně odhalil své jméno a logo, se chystá vstoupit do letní přestávky s jasným cílem – výrazně posílit kádr a postoupit do play-off. A prostředky na to rozhodně má.

Podle informací insidera Davida Pagnotty bude mít generální manažer Bill Armstrong k dispozici přes 22 milionů dolarů v prostoru pod platovým stropem, které plánuje využít naplno. Vedení klubu včetně vlastníků dalo najevo, že chce vyhrávat okamžitě, a tomu bude odpovídat i aktivita v přestupovém i volném trhu.

„Očekávám, že Utah bude velmi agresivní. Ať už v rámci volných hráčů, nebo výměn,“ uvedl Pagnotta. „Vedení chce jít do play-off už v příští sezoně. Ta hala v Salt Lake City během prvního domácího zápasu? Byla elektrizující. A to chtějí znovu.“

Klubu se navíc zadařilo v draftové loterii a bude vybírat jako čtvrtý v pořadí, což otevírá další možnosti. Generální manažer Armstrong prý zvažuje, že by mohl čtvrtou volbu využít v trejdu výměnou za hotového hráče. Tým má také přetékající zásobu talentů v systému a řadu draftových voleb, které zřejmě nebude možné všechny podepsat – a to otevírá dveře k dalším obchodům.

Podle Franka Seravalliho z Daily Faceoff bude klíčové období od konce června do začátku července, kdy se otevře trh s volnými hráči. „Mammoth mají přeplněný zásobník prospektů a budou muset některé z nich vyměnit. Mají co nabídnout. Očekávám příchod obránce i útočníka do prvních dvou útoků,“ řekl Seravalli.

Klub byl velmi blízko play-off – skončil jen sedm bodů za St. Louis – a to i přesto, že dlouhou dobu postrádal klíčové beky Johna Marina a Seana Durziho, kteří kvůli zraněním vynechali dohromady téměř pět měsíců.

Zdravější sestava a výrazné posílení v létě tak dávají nově vzniklému klubu v Utahu reálnou šanci dostat se už příští rok mezi elitní šestnáctku NHL. Fanoušci, kteří hlasovali pro název Mammoth v anketě s více než 850 tisíci hlasy, tak mohou doufat, že se nový tým rychle stane konkurenceschopným.

