Nové číslo, stejný cíl. Burns má obří motivaci, osmy drží Makar a staronový parťák Nečas

Jen 22 hokejistů před ním odehrálo v NHL nejméně 22 sezon. Brent Burns navrch s 925 starty za sebou drží čtvrtou nejdelší železnou šňůru v dějinách slavné profiligy. Ta série je aktivní! A to už nejen na papíře, čtyřicetiletý veterán ji může rozšířit v dresu coloradských Lavin. K pokračování kariéry měl ale ještě silnější motiv než zápisy v dlouhověkosti. "Stále je tu něco, za čím se ženu," pověděl o Stanley Cupu.

Už není tím dominantním bourákem jako před lety.

Důrazným a těžko překonatelným všeumělem, kterého byl plný led a střílel spoustu gólů.

Hra do těla z jeho repertoáru prakticky vymizela (11 hitů), kdekdo už ho obejde, případně obere o puk, na útočných výpadech také ubral. Věk nezastaví ani on, extravagantní vousáč, známý jako milovník zvířat. Doma míval stovky plazů, přál si i tygra.

Zámořský web ESPN o něm před časem napsal, že je dítětem uvězněném v osmatřicetiletém těle. Takovou živelnou a radostnou povahu Burns má. Stále. Jen na ledě už přece jen zkrotl.

To ovšem neznamená, že by pořád nebyl platný. Minimálně svou náramnou rozehrávkou by mohl strašit soupeře ještě dlouhé roky. Do puku se pořád dovede opřít. A má tunu zkušeností.

Jeho hokejová pouť je skvostná, téměř 1 500 odehraných mačů, 910 bodů! Naposledy působil u Hurikánů z Caroliny, kde si nejednou skvěle, hlavně při přesilovce, vyhověl s Martinem Nečasem.

Teď se oba opět setkávají na jedné adrese. Vyžaduje to ovšem od Burnse jeden kompromis, jeho oblíbená osmička je opět obsazená. Jak samotná (Cale Makar), ta zdvojená (Nečas).

Burns se zatím přiklání k číslu 84 (u Avalanche ho ještě nikdo nikdy nenosil).

Ale mnohem důležitější pro něj než numero je pocit, že by mohl do kádru Avs skvěle zapadnout. "A Colorado je výbornou volbou i pro mou rodinu," říká Kanaďan s pověstí mimořádně inteligentního borce.

S Lavinami se dohodl na roční smlouvě - milion dolarů základ, plus tři "mega" ve výkonnostních bonusech. Má za sebou sezonu s 29 body, pořád spolyká velké porce minut (konkrétně 21 za večer),

Je natěšený, že se i ve svém věku, "na stará kolena" leccos přiučí od Makara, dvojnásobného vítěze Norrisovy trofeje. Norrisku kdysi vyhrál i on sám, býval hvězdou první velikosti.

Vyhrál kdeco, jen stříbrný pohár ne. Nejblíž mu byl v roce 2017, kdy se dostal se San Jose Sharks do finále. Teď tam chce znovu a udělá pro to cokoliv: "Ať už bude ode mne mančaft potřebovat jakoukoliv práci, udělám ji rád."

Tolik by chtěl být dalším Rayem Bourquem. A uzavřít pod Skalistými horami svou hokejovou pohádku happy-endem. "Jsem super motivovaný," vzkazuje.

